Palmeiras acerta empréstimo de Felipe Pires, do Hoffenheim

Meia-atacante é aguardado no Brasil para fazer exames e assinar contrato de um ano

O Palmeiras acertou o empréstimo do meia-atacante Felipe Pires, que pertence ao Hoffenheim. O jogador brasileiro de 23 anos é aguardado em São Paulo para fazer exames e assinar contrato de um ano. A informação foi publicada pelo UOL.

Felipe Pires, que joga aberto pelo lado do campo, defendeu no Brasil o Red Bull Brasil e depois saiu para atuar nas franquias de Leipzig e Salzburg. O jogador também atuou no Liefering, FSV Frankfurt e Áustria Viena.

Felipe Pires será o quarto reforço do Verdão. Até aqui, o clube alviverde já anunciou o meia Zé Rafael e os atacantes Arthur Cabral e Carlos Eduardo.