Palmeiras acena com proposta de 6 milhões de euros por Matheus Henrique

Volante de 24 anos está disposto a voltar ao Brasil no mercado da bola, mas aguarda acordo entre o clube paulista e o Sassuolo para avançar

O Palmeiras ainda não formalizou uma proposta pela compra de Matheus Henrique, volante do Sassuolo, no mercado da bola. O clube, no entanto, está disposto a pagar 6 milhões de euros (R$ 33,14 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do meio-campista, como soube a GOAL. A informação sobre o valor foi inicialmente divulgada pelo sportitalia.

A reportagem apurou com uma fonte diretamente ligada ao clube que ainda não foi enviado o documento para formalização da oferta pelo jogador de 24 anos. O Verdão conta com um intermediário na Itália para tentar avançar nas tratativas pelo atleta.

A ideia do Palmeiras é buscar um acordo com o Sassuolo no decorrer da semana. O clube deve formalizar a proposta de 6 milhões de euros nas próximas horas. Ainda há discussão entre Verdão e intermediário sobre os moldes que devem ser apresentados — forma de pagamento e possível inclusão de bônus.

O primeiro contato dos paulistas por Matheus Henrique ocorreu ainda antes da venda de Danilo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por 18 milhoes de libras esterlinas (R$ 112 milhões ou €20,3 milhões). O meio-campista é tratado como a reposição ideal para o atleta vendido no mercado da bola.

Matheus Henrique, que se destacou pelo Grêmio no Brasil, tem contrato até 30 de junho de 2026 com o Sassuolo. O volante de 24 anos tornou-se a primeira opção palmeirense para a reposição de Danilo. A diretoria cogitou investimento em Jean Lucas, mas viu o Monaco recusar o negócio diante da ida de Danilo para o Nottingham Forest.