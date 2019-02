Pai defende Neymar de acusações: "Não é mimado"

Pai do jogador ainda explicou o motivo de Neymar evitar choques durante as jogadas com os adversários

Duramente criticado na Copa do Mundo 2018, disputada na Rússia, Neymar Jr. virou motivo de piada nas redes sociais, devido as atuações e possíveis simulações de falta. Em resposta as duras críticas feitas ao filho, o pai do jogador, Neymar da Silva Santos saiu em defesa do atacante no programa “Grande Círculo” do SporTV.

Questionado sobre a recente declaração de Casa Grande, comentarista da Globo, na qual chamou o jogador do PSG de “mimado”, o pai rebateu: “Seu comentário foi muito pessoal, né? Não foi pertinente o comentário. Por mais que você quisesse colocar o Neymar em uma posição de mimado, não era pertinente, você tinha que falar desportivamente. É natural que um filho seja protegido pelos pais. Você mesmo falou o que é a palavra mimado, eu aceito.”

“Se ele é protegido pelos pais, amém. A posição de mimado desportivamente não é nada pertinente. [...] O atleta não é mimado. Não tem treinador passando a mão na cabeça dele. É um dos caras que mais treinam, tem muita responsabilidade profissional, ele está em todos os campeonatos que exigem, não foge de nada. Então a minha resposta... Se eu te falei alguma coisa, desculpa aqui agora, mas não foi pertinente’, complementou.

O pai do jogador ainda explicou o possível motivo pelo qual o brasileiro evita os choques contra os adversários. Atitude que segundo Neymar pai, não seria para simular uma jogada ou enganar os árbitros, mas sim, para evitar lesões.



​(Foto: Maddie Meyer/ Getty Images)

“Eu falei para ele, toda dividida que você entrar você vai perder. Se você ver que vai receber o choque, que esteja projetado no ar [...] Eu estou falando para ele "ei, você tem que jogar seu futebol. Você caindo você já levou o Brasil na Olimpíada, foi campeão da Champions com o Barcelona. Não mude." [...] Isso é responsabilidade da arbitragem, não é uma discussão nossa. Não estou criticando quem fala que ele é cai-cai ou não, estou falando que a arbitragem tem que ter entendimento para poder coibir certas coisas, saber se é ou não simulação”.

