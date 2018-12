Pablo sugere música para torcida do São Paulo cantar em 2019

Novo reforço do Tricolor visitou o Morumbi e deu entrevista descontraída à SPFC TV

Novo reforço do São Paulo, o atacante Pablo já foi ao Morumbi para conhecer o estádio e gravar uma matéria para a TV do Clube. Contratado junto ao Atlético-PR, o jogador se mostrou muito empolgado para trabalhar com o técnico André Jardine.

"Vou aprender muito com o Jardine. Nós conversamos, ele explicou o projeto do clube, como ele pensa futebol e isso me encantou muito. Até brinquei com meu pai, que se tivesse jogo amanhã, já queria jogar. O São Paulo não pensa só em 2019, pensa a longo prazo", disse Pablo em entrevista à SPFC TV.

À vontade do estádio, Pablo ainda cantou uma música, na qual os torcedores esperam usar muito no ano de 2019: "Uh! Terror! Pablo é matador!". Além disso, ele lembrou dos tempos em que morou no Morumbi.

"Morei aqui durante alguns dias, em um período legal da vida, muito jovem. É muito bom voltar de forma diferente e concreta. Fico muito feliz por estar no maior campeão internacional do Brasil. É uma responsabilidade muito grande".