Owen Wijndal deixa o Ajax com efeito imediato

Owen Wijndal está deixando o Ajax com efeito imediato, segundo informa a Voetbal International. O lateral-esquerdo de 26 anos já não tinha perspectiva de ganhar minutos, por isso as duas partes decidiram seguir caminhos separados. Ainda não se sabe onde ele dará sequência à carreira.

Wijndal ainda tinha contrato até meados de 2027 na Johan Cruijff ArenA. Ao rescindir seu vínculo com efeito imediato, o Ajax abre espaço na folha salarial.

Os Amsterdammers contrataram dois novos laterais-esquerdos neste verão: Caio Henrique e Jofre Torrents. Henrique já parecia ter ultrapassado Wijndal na hierarquia nas últimas semanas, algo que, desde o fim de semana passado, também parecia valer para Torrents.

O espanhol de 19 anos entrou em campo vindo do banco contra o Telstar, na vitória por 4 a 0. Wijndal ficou no banco durante toda a partida.

As duas partes conversaram entre si no último período na esperança de encontrar uma solução. Ela agora foi encontrada: Wijndal e Ajax se separam com efeito imediato. Na quarta-feira, o lateral-esquerdo se despediu dos companheiros de equipe.

O Ajax contratou Wijndal em 2022, vindo do AZ, por cerca de 10 milhões de euros. Na temporada 2023/24, ele foi emprestado por uma temporada ao Royal Antwerp FC.

No fim das contas, o jogador nascido em Zaandam disputou 77 partidas oficiais pelo Ajax. Nelas, marcou 3 gols e deu 7 assistências.