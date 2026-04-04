Outro marroquino surpreende o Al-Ittihad Jeddah… Qual é a história?

Apesar da suada vitória do Jeddah United por 1 a 0 sobre o Al-Hazm na sexta-feira, pela 27ª rodada da Roshen Professional League, “O Brigadeiro” sofreu outro golpe vindo do Marrocos.

A partida marcou o retorno de Youssef El-Nesyri aos gramados após se recuperar de uma lesão recente, mas ele não conseguiu atuar no nível exigido.

De acordo com o jornal saudita Al-Riyadiah, Youssef El-Nesyri sofreu uma lesão durante a partida contra o Al-Hazm e passará por um exame médico hoje, sábado, para determinar o tempo de sua ausência e a duração de seu tratamento.

A ausência de Al-Nusairi causará uma nova crise para o Al-Ittihad, que claramente enfrenta dificuldades com os resultados e a falta de opções no ataque.

Al-Nusairi não conseguiu mostrar todo o seu potencial desde que se juntou ao Al-Ittihad na última janela de transferências de inverno, tendo marcado quatro gols e dado uma assistência em 10 partidas por várias competições nacionais e continentais.

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