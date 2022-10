Ousmane Dembélé finalmente "cresceu" no Barcelona?

Ponta está na equipe espanhola desde 2017, sobrevivendo entre lesões e críticas; francês continuou no Barça com ajuda de Xavi

Quando Martin Braithwaite entrou no Barcelona, a genialidade de Lionel Messi não foi uma surpresa tão grande. Ele tinha se maravilhado com a vasta gama de habilidades do argentino durante anos, enquanto o dinamarquês ficou de queixo caído, no entanto, por Ousmane Dembele.

"Eu nunca vi alguém com seu talento. Estou falando sério!" disse Braithwaite, a Tot Costa. "Leo Messi é outra coisa, mas, depois dele, eu não vi nenhum jogador como Dembele. O garoto é especial".

Isso ficou evidente desde o momento em que Dembele atuou na primeira equipe do Rennes, em 2015. O ex-zagueiro do Manchester United, Mikael Silvestre, era o diretor esportivo do clube na época e admitiu que não havia se deparado com um adolescente tão talentoso desde Cristiano Ronaldo, a quem o francês havia assistido em primeira mão na Premier League.

Dembele fez algo semelhante na Bundesliga, depois de se mudar para o Borussia Dortmund, após uma temporada completa jogando na Ligue 1. No entanto, todos se chocaram quando o Barcelona - ainda se reconstruindo após o Paris Saint-Germain comprar o Neymar - optou por substituir o brasileiro por Dembele.

Getty Images

Seu enorme potencial era óbvio. No entanto, a taxa para compra (um valor inicial de 105 milhões de euros/R$ 533 milhões) era espantosa. Era uma enorme pressão para colocar sobre um jovem, particularmente um que se dizia ser ainda mais imaturo do que a maioria dos garotos de 20 anos e, de fato, não demoraria muito para que o comportamento de Dembele se tornasse um grande motivo de preocupação no Camp Nou.

Como a GOAL relatou pela primeira vez em outubro de 2018, o Barça até considerou cortar seus gastos com o jovem francês durante a janela de transferência de janeiro de 2019. A frustração deles era compreensível, já que além de seu atraso, havia uma falta geral de profissionalismo que o clube espanhol acreditava estar contribuindo para seus incessantes problemas de lesões.

"É uma vida bagunçada", disse o ex-chefe do jogador, Michael Naya, ao Le Parisien. "Eu nunca vi nada relacionado ao álcool, mas ele não respeita os períodos de descanso. Não há nenhuma estrutura em torno dele".

Consequentemente, Dembele ficou preso em um ciclo vicioso. Logo que ele voltasse à ação e começasse a mostrar o que poderia fazer, então seu corpo se quebraria novamente e mais perguntas seriam feitas sobre seu profissionalismo. Ele tinha claramente talento, mas será que ele tinha temperamento?

O moinho de rumores entrou em exagero. A certa altura, seu agente, Moussa Sissoko, teve que negar que seu cliente tinha exacerbado uma lesão ao dormir em um banco de aeroporto em Bilbao enquanto esperava por um voo para o Senegal, em um fim de semana de folga. Os fãs também ficaram horrorizados com a alegação de Junior Minguella, de que o Barça poderia ter assinado com Kylian Mbappé do Mônaco, em 2017, mas viu Dembele como um ajuste melhor.

Getty images

Durante todo momento, os companheiros de equipe de Dembele continuaram o apoiando, mas Messi acabou admitindo que não havia muito o que eles pudessem fazer. "Ele é um fenômeno no campo, mas depende dele o quanto pode se tornar bom", disse o argentino ao Marca.

Dembele continuou insistindo que ele estava escutando seus colegas. Ele continuava a falar de um bom jogo sempre que voltava ao campo, mas as lesões continuavam vindo e sua carreira no Camp Nou parecia destinada a terminar com ele sendo lembrado como o maior desperdício de dinheiro na história do Barça.

Nesse contexto, o retorno de Joan Laporta como presidente do clube pareceu um desenvolvimento positivo para Dembele. Ele sempre havia falado do francês de forma brilhante: "Acho que Dembele merece um tratamento especial porque com esses tipos geniais de jogadores, você precisa cuidar deles".

O problema era que o próprio Dembele ainda não estava cuidando devidamente de si mesmo, além de não deixar claro que queria ou não continuar no clube. Assim, quando se falava em um aumento do contrato, no início deste ano, parecia que até mesmo Laporta já havia perdido a paciência: "A coisa toda do Dembele é difícil de entender".

Ele queria que o jogador, ou assinasse um novo acordo em termos reduzidos, ou fosse a outro clube para gerar lucro para os catalães com dinheiro em caixa. Foi neste ponto, no entanto, que Xavi chegou. Como o próprio Dembele admitiu, o chefe do Barça é a principal razão pela qual ele ainda está no clube.

Assim que Xavi substituiu Ronald Koeman como técnico no ano passado, ele disse ao Dembele que já era um grande jogador, mas que se quisesse se tornar um astro, ele precisava mudar completamente sua mentalidade.

Xavi não queria apenas que ele se tornasse um atacante "mais completo", ele também exigia mais esforço. Dembele apreciou a brutal honestidade e, finalmente, a realidade caiu. "Agora vejo que é essencial trabalhar duro dentro e fora de campo", disse o francês ao Sport e Mundo Deportivo. "As lesões vieram porque, quando eu tinha 20 anos, eu não trabalhava tão duro como agora. É claro que se você não trabalha, não pode desfrutar do futebol, não vai jogar muito e vai se machucar. Agora, eu estou mais forte".

Certamente houve uma melhora notável no desempenho, na forma física e na atitude de Dembele durante a segunda metade da temporada passada, enquanto o atacante passou a colher os benefícios de trabalhar muito mais próximo dos fisiologistas e nutricionistas do clube.

Getty

No entanto, ele ainda parecia disposto a deixar o Barça - gratuitamente - durante o verão. Mais uma vez, Xavi desempenhou um papel fundamental. Como revelado pela GOAL, ele suplicou ao Barcelona que chegasse a um acordo com o representante de Dembele sobre um novo acordo antes que seu contrato expirasse no final de junho.

O prazo chegou, mas, em 14 de julho, Dembele finalmente colocou a caneta no papel para assinar um novo acordo de dois anos com a equipe espanhola. Cláusulas muito específicas relacionadas ao tempo de jogo e aos desempenhos foram incluídas no contrato, e isso não é nenhuma surpresa. Afinal de contas, o Barça já havia se queimado antes.

Mas os primeiros sinais são encorajadores. Antes do grande confronto de terça-feira (04) com a Inter, na Liga dos Campeões, Dembele marcou dois gols e deu quatro assistências em nove partidas até agora nesta temporada. Há um grande potencial em sua parceria com Robert Lewandowski.

De fato, se houve um momento que melhor resumiu o renascimento de Dembele, pode-se citar o duelo contra o Viktoria Plzen no mês passado, quando ajudou Lewandowski com um toque de longa distância, depois de correr para recuperar a posse de bola na ala direita, realizando uma jogada determinada e habilidosa.

"Ele [Dembele] mostrou do que é capaz", Xavi entusiasmou-se depois. "Ele é diferente, especial. Não há muitos deste tipo de jogador". Isso é inegavelmente verdade, mas o desafio agora é para Dembele sustentar este tipo de forma não apenas em uma temporada, mas em várias. Este não pode ser mais um falso amanhecer.

Getty Images

Xavi insiste, compreensivelmente, que não tem nenhum interesse em se deter no passado. Como ele apontou muito corretamente, ele nunca conheceu o velho Dembele. "Eu não o conheço", disse ele. "Estou apenas muito feliz com esta versão".

Isso é justo. Dembele não parece apenas mais em forma e mais forte nesta temporada. Ele também soa muito mais maduro. "De 2017 a 2021 eu perdi um tempo enorme", disse o francês à RMC Sport. "Eu perdi cinco anos da minha vida".

Pelo menos ele aprendeu algo com eles, no entanto: "Talento não é suficiente". O jovem do Barça parece ter, finalmente, crescido.