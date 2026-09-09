Ousmane Dembélé e Ferran Torres brilham em goleada de seis gols do Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain conquistou nesta quarta-feira, sem qualquer dificuldade, sua primeira vitória na Champions League nesta temporada. O atual campeão foi amplamente superior ao Slovan Bratislava no Parc des Princes e venceu por 6 a 1. Ferran Torres brilhou com um hat-trick, enquanto Ousmane Dembélé marcou os dois primeiros gols.

O PSG precisou de pouco mais de um quarto de hora para abrir o placar. Um foguete de Nuno Mendes explodiu na trave, mas Dembélé apareceu no lugar certo para aproveitar o rebote e finalizar no canto curto: 1 a 0.

O 2 a 0 não demorou a sair. O PSG pressionou por um momento no campo do Slovan e retomou a posse de bola imediatamente com alguma pressão. Dro Fernández encontrou Dembélé, que cabeceou para o gol na segunda trave: 2 a 0.

Dembélé também teve papel crucial no 3 a 0. O atacante serviu perfeitamente Ferran em profundidade, e ele apareceu na primeira trave para mandar para as redes.

Dois minutos após o intervalo, saiu também o 4 a 0 na capital francesa. Maghnes Akliouche atravessou o campo em uma jogada de drible sublime, antes de tocar para Ferran. O campeão mundial acertou a finalização com categoria da entrada da área.

Cerca de dez minutos depois, Ferran completou seu hat-trick. O espanhol foi acionado em uma cobrança de escanteio de Dembélé e não pegou tão bem na bola, mas o suficiente para acertar o canto curto: 5 a 0.

De forma inesperada, o Slovan também entrou no placar. Suleiman Camara se livrou com facilidade de Ilya Zabarnyi na linha de fundo e, na sequência, acertou um lindo chute no canto oposto: 5 a 1.

Praticamente logo depois, o ex-jogador do Ajax Mika Godts entrou em campo, e o belga ficou perto de seu primeiro gol pelo clube francês, não fosse sua finalização sair por muito pouco.

Na reta final, o sexto gol francês ainda sairia. A defesa eslovaca afastou a bola de maneira muito ruim e viu Fabián Ruiz dar números finais ao jogo com um chute seco: 6 a 1.



