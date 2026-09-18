Ousmane Dembélé aponta o melhor jogador do mundo: "Ele merece a Bola de Ouro"

Ousmane Dembélé deixou claro quem, na opinião dele, merece a Bola de Ouro neste ano. O vencedor do prestigioso prêmio em 2025 aponta com convicção o companheiro de Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia. “Ele é o melhor jogador do mundo”, afirmou Dembélé.

Dembélé e Kvaratskhelia foram questionados, em uma entrevista conjunta à Ligue 1+, sobre a próxima eleição da Bola de Ouro. Os craques do PSG apontaram claramente um ao outro como favorito.

Kvaratskhelia começou: “A forma como Ousmane joga e ajuda o time, e a maneira como ele lidera a equipe, é muito importante para nós”, disse o georgiano. “Do jeito que ele é, isso é inacreditável. Estamos simplesmente muito felizes por tê-lo no nosso time.”

Por sua vez, Dembélé não deixou dúvidas sobre o quanto considera Kvaratskhelia. “Eu ficaria muito feliz, porque ele merece”, disse Dembélé. “A temporada que ele teve foi excepcional. Para mim, ele é o melhor jogador do mundo e por isso merece ganhar a Bola de Ouro.”

Dembélé já sabe como é receber a Bola de Ouro. O francês venceu a premiação em 2025 e também está novamente entre os indicados neste ano.

No entanto, nas casas de apostas, as duas estrelas do PSG ainda não aparecem no topo. Harry Kane é atualmente o grande favorito à Bola de Ouro, enquanto Lamine Yamal é visto logo atrás como o segundo candidato, e Kylian Mbappé completa o top 3 no momento.

Kvaratskhelia e Dembélé são vistos atualmente apenas como azarões na disputa.