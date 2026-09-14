Ouahbi define data para anúncio da lista de Marrocos para os confrontos com Gabão e Lesoto

A Federação Real Marroquina de Futebol anunciou nesta segunda-feira a data em que será divulgada a lista final da seleção marroquina, em preparação para os jogos contra Gabão e Lesoto, válidos pelas eliminatórias de acesso à fase final da Copa Africana de Nações de 2027.

De acordo com o anúncio da Federação Real Marroquina, Mohamed Ouahbi, diretor técnico da seleção marroquina, realizará uma coletiva de imprensa na próxima quinta-feira, na sala de conferências do Complexo Mohammed VI de Futebol, a partir das 11h no horário GMT+1, para revelar a lista de jogadores convocados.

A seleção marroquina inicia sua campanha nas eliminatórias diante de Gabão, na sexta-feira, 25 de setembro, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, na cidade de Rabat, na primeira rodada das eliminatórias africanas.

A seleção marroquina visita Lesoto no dia 29 de setembro, na cidade de Bloemfontein, na África do Sul, pela segunda rodada das eliminatórias de acesso à Copa Africana de Nações de 2027.

As duas partidas marcam o início da campanha da seleção marroquina nas eliminatórias, com Mohamed Ouahbi buscando definir a lista na qual se apoiará nos confrontos contra Gabão e Lesoto, no arranque da jornada rumo à classificação para o torneio continental.