Oscar García deixa o Ajax com efeito imediato, conforme anunciou o clube neste domingo por meio de seus canais oficiais. O contrato do espanhol vigorava até meados de 2027, mas foi rescindido.

García foi nomeado técnico do Jong Ajax praticamente logo após a posse de Jordi Cruijff como diretor técnico do Ajax, mas logo foi promovido.

Cruijff decidiu dispensar o técnico interino Fred Grim alguns meses antes do fim do campeonato e substituí-lo por García.

Com o espanhol no comando, o Ajax ficou em quinto lugar na VriendenLoterij Eredivisie e, em seguida, venceu as eliminatórias para garantir uma vaga na fase preliminar da Conference League.

No início deste mês, o Ajax nomeou Míchel como técnico principal, e, portanto, não estava claro o que aconteceria com García, mas agora está definido que ele está de saída. O preparador físico Enrique Sanz também deixa o clube.