Oscar não esconde felicidade por Thiago Silva e Fernandinho na final da Champions

O meia conversou por cerca de uma hora com a Goal Brasil e avaliou os dois ex-companheiros de seleção

Embora esteja em Shanghai, onde atua pelo time homônimo da cidade chinesa, Oscar vai acompanhar com atenção a final da Champions League entre Chelsea e Manchester City.

Em entrevista exclusiva para a Goal Brasil, o meia brasileiro não escondeu a torcida pelo Chelsea, clube pelo qual conquistou títulos importantes, mas também falou da felicidade em tanto Thiago Silva, pelos londrinos, quanto Fernandinho, pelos Citizens, exercendo papéis importantíssimos para suas respectivas equipes – provando que são ótimos jogadores, apesar das críticas que muitos insistem em fazer ainda por causa de desempenhos no passado com a seleção brasileira.

Quer ver a final da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Confira, abaixo, as respostas de Oscar.

A Champions é a competição mais difícil do mundo?

“É a competição mais difícil, porque você sempre vai jogar contra os melhores jogadores da Europa, os que estão em outras ligas. A Premier League também é muito difícil de jogar. Acho que a Premier League e a Champions League estão ali bem perto, de qual é mais difícil, mas a Champions você joga contra os principais jogadores do mundo. É um campeonato bem legal de disputar, sempre que eu joguei, sempre joguei muito bem. Fiz alguns gols na Champions... é um campeonato bem legal de jogar”.

Estreia contra a Juventus na Champions, com dois golaços

“Esse dia foi muito especial. Do jeito que eu fiz o gol, especialmente o segundo gol, foi a estreia do Chelsea depois de ser campeão da Champions em 2012, contra um time que dispensa comentários... Eu ter feito gol do jeito que eu fiz, dando uma meia-lua no Pirlo e o chute quase na gaveta do Buffon. É um gol que os torcedores do Chelsea, em todo mundo, quando me veem, sempre falam desse gol”.

Como você classifica esta Champions League do Neymar? Faltou algo a mais para ele ajudar o PSG a chegar mais longe?

“Acho que não faltou muita coisa não. Acho que ele faz o que ele tem que fazer. Todos os jogos que ele joga, ele sempre é o destaque do time. Lógico que ele se machucou bastante na temporada também, isso aí acho que dificulta um pouco pra ele. Jogou muito poucos jogos. Eu tenho certeza que se ele jogar quase todos os jogos que ele puder ele vai ser destaque absoluto do time. É um cara que tem uma qualidade fora do comum”.

Sobre o Thiago Silva: o que acha da temporada dele e da rápida adaptação dele?

“Fico feliz que ele esteja jogando deste jeito, tem vários jogos que ele joga até de capitão do time. Se adaptou muito rápido mesmo. Mas o Thiago Silva é um grandíssimo jogador. Tem experiência demais, principalmente nestes jogos importantes, e com certeza ele ajudou muito o Chelsea a ter chegado nesta final de Champions League. Pelo Chelsea ter muitos jogadores jovens, acho que é um dos principais caras pra ajudar nesta parte de concentração, a querer vencer, já que ele é um vencedor, então acho que ele ajudou muito o Chelsea nesta temporada”.

Sobre o espírito de liderança do Thiago e o rótulo que muitos colocaram nele após 2014

“Ele sempre foi um líder, desde quando eu cheguei na seleção. Ele sempre ajudou muito. Ele tem uma liderança pelo jeito de ser, pelo jeito de jogar. É um cara que sempre te apoia para você mostrar o melhor futebol em campo. Acho que o respeito que ele passa para os jogadores mais novos, no Chelsea, ele nem precisa falar língua nenhuma. Pra mim é um dos melhores zagueiros que eu já joguei junto. Todo mundo respeita ele só de ver o jeito que ele treina, que ele luta em campo. Acho que é uma liderança própria dele”.

Essa sua torcida pelo Chelsea fica maior se você pensar nas críticas que o Thiago passou a sofrer depois da Copa de 2014?

“Ela fica maior sim, porque o Thiago merece muito. Jogar na seleção é muito difícil, a cobrança é muito forte, e quando você perde algum título às vezes veem cobranças que às vezes não são nem merecidas. Não só ele, mas muitos outros jogadores não deveriam ter sido tão criticados como foram. E até hoje, se você for pra seleção e não jogar bem você vai ser muito criticado, não pelo jeito de jogar mas pelo resultado. A seleção tem sempre que vencer, é uma pressão muito forte porque o brasileiro é um dos melhores jogadores do mundo. Mas ele é um dos caras que mais merecem ganhar estes títulos sim, porque nunca ganhou e eu tô muito na torcida para ele ganhar”.

O Fernandinho seria um desses que receberam críticas injustas também?

“Com certeza. O Fernandinho, pra mim, é um dos melhores volantes do mundo, faz anos que é um dos melhores volantes da Premier League. É impressionante o jeito dele jogar. Até este ano, várias vezes jogou de zagueiro. Sempre joga muito bem. É um cara que também é uma pessoa incrível e que não merece tantas críticas. Às vezes acontecem coisas no futebol, que a gente não espera. Na Copa do Mundo (de 2018) a bola bateu na cabeça dele e entrou. Coisas totalmente sem intenção. É um cara que joga muito futebol, e acaba marcando, mas é uma coisa que não merece, sabe?”

Fernandinho e Thiago Silva: acha que a presença deles na final significa uma redenção da imagem deles perante a opinião deste torcedor brasileiro, que pegou essa implicância?

“O próprio torcedor que acompanha o futebol europeu, que acompanha os jogadores brasileiros e acompanha até eles na seleção, mas em outros jogos, sabem o quanto eles são bons, o quanto eles já foram importantes nos clubes deles... É (uma resposta) pra poucos torcedores, né? Hoje em dia quem realmente conhece futebol sabe quem são os melhores jogadores, quem realmente joga muito bem. Eles realmente merecem estar nesta final aí, e merecem porque passaram por momentos difíceis, também, em alguns jogos no Brasil. Então estar nesta final para eles é muito importante”.

Concorda que o Fernandinho é o melhor/maior brasileiro da história da Premier League?

“Difícil falar uma lista. Passaram grandes jogadores por lá. No passado teve até o Juninho Paulista que abriu a porta aí para os brasileiros. Mas, o Fernandinho, com certeza. Por estar tanto tempo no Manchester City, ele pegou a melhor época do Manchester City, sempre jogou um futebol muito bonito e ele merece estar nesta lista aí. Se estão falando, eu concordo”.

Pretende voltar pro Brasil?

“No momento não, estou numa fase muito boa aqui no Shanghai. Lógico que, no futuro.... jogador de futebol não tem como prever o futuro. Estou pensando, neste ano, em fazer uma boa temporada aqui e quem sabe, mais pra frente...”

E seleção brasileira? Ainda é um objetivo? Sonha com convocação?

“Eu sempre sonho. Eu sempre tive momentos bons aqui, jogo muito bem. Sempre jogo em alto nível. Tem bastantes jogadores daqui, de outros países, que vão pra seleções e não jogam nem metade do que eu jogo. Sei que, com certeza, na seleção brasileira é muito mais difícil de representar. E pra mim, que jogo aqui na China, ir pra seleção é um pouco mais difícil porque os jogos não são muito transmitidos no Brasil. Não tem como saber como eu estou aqui, como eu estou jogando (...) A gente sempre fica na torcida, sempre faço o meu melhor aqui, para estar jogando no meu alto nível. E caso, um dia, a seleção precisar eu vou estar aqui sempre para representar”.

Como foi o retorno à Inglaterra após derrota pro Corinthians no Mundial de 2012?

“Na verdade eu fiquei muito chateado de ter perdido aquele título. O Chelsea não tanto, porque eles, na Europa, realmente não dão tão... hoje em dia acho até que dão mais, mas não dão tanta importância como um brasileiro dá, como o Corinthians deu lá. Mas eu fiquei muito chateado, tinham quatro brasileiros no Chelsea e ter perdido como perdeu... o Corinthians praticamente deu um chute no gol. Foi daqueles jogos que o time dá um chute pro gol e o outro dá dez... e a bola não entra. Mas foi merecido. Fiquei chateado de ter perdido para o Corinthians, mas depois a gente voltou e tínhamos jogos importantes, fomos campeões da Europa League também e deu pra esquecer um pouquinho isso daí”.

Tem vontade de futuramente voltar ao São Paulo?

“Tenho um carinho enorme pelo Inter, São Paulo... sempre fui são paulino desde pequeno e tenho um carinho enorme pelo São Paulo também. Vivi muitos anos lá. Mas voltar para o Brasil agora é muito difícil, e no futuro também é bem difícil. Eu tenho planos de, mais pra frente, tentar voltar para a Europa. É muito difícil, mas eu acompanho muito o futebol brasileiro”.

Comemorou o título do São Paulo?

“Troquei bastantes mensagens com amigos meus, porque fazia bastante tempo que o São Paulo não ganhava nada, Tenho muitos amigos são-paulinos e, com certeza, eles ficaram muitos felizes pelo título e por ter ganhado em cima do Palmeiras, que é um dos maiores rivais do São Paulo”.

Neymar será o próximo brasileiro melhor do mundo ou será outro?

“Acho que no futuro agora, não vejo um candidato tão forte quanto o Neymar. Ele, com certeza, nestes próximos três, quatro anos, vai ser o maior nome do futebol brasileiro ainda. É um cara que tem um futebol incrível. Se continuar focado, se machucando menos, nessa temporada acho que ele se machucou bastante e por isso perdeu uns jogos importantes, mas é um cara que é fora de série né”.