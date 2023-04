Os três jogadores que o PSG quer contratar para convencer Kylian Mbappé a ficar

Equipe francesa já pensa na próxima temporada, e Luis Campos tem como alvo três jogadores para construir uma equipe em torno de Mbappé

Desde o início de 2023, o PSG vive uma série de decepções: o clube foi eliminado na Liga dos Campeões e na Copa da França, enquanto as derrotas se acumulam no Campeonato Francês, de forma que um título que antes parecia certo, agora esteja ameaçado.

Liderando a competição, o PSG tem apenas seis pontos de vantagem sobre o Lens, segundo colocado. As duas equipes ainda farão um confronto direto, na 31ª rodada, no dia 15 de abril.

Montando um time para Mbappé

E antes mesmo de saber se o PSG voltará a ser coroado na Ligue 1, os dirigentes já se preparam ativamente para a próxima temporada.

Segundo o Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi e Luis Campos querem se desfazer de Lionel Messi e Neymar, e construir uma equipe em torno de Kylian Mbappé.

A ideia é primeiro levar jogadores franceses para a equipe. “No Qatar, durante a Copa do Mundo, muitos ficaram surpresos ao descobrir que havia apenas um jogador do PSG com a seleção francesa”, explica o Le Parisien.

Este jogador é obviamente Kylian Mbappé e mesmo que ele seja a estrela dos Blues, o PSG gostaria de ver mais jogadores de sua equipe sendo selecionados para a seleção da França, especialmente porque é uma das seleções mais bem-sucedidas do mundo na atualidade, sendo campeã mundial em 2018 e vice-campeã mundial em 2022.

Campos quer jogadores franceses e fortes

Se alguns jogadores da seleção francesa são inacessíveis para o PSG, como Dayot Upamecano do Bayern de Munique e Aurélien Tchouaméni do Real Madrid, outros, por outro lado, podem ser facilmente contratados.

Segundo o Le Parisien, são eles Randal Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, Khéphren Thuram, do Nice, e Youssouf Fofana, do Monaco.

Para além do fato de serem todos franceses, estes três jogadores têm um grande volume de jogo. No entanto, a direção do clube parisiense não gostou do físico da sua equipe durante a derrota contra o Lyon com portes reduzidos como Verratti (1,65 cm), Vitinha (1,72 cm), Messi (1,70 cm) e Renato Sanches (1,76 cm), e quer preencher essa lacuna na próxima temporada.