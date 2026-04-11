Os torcedores do Liverpool estão de saco cheio e se manifestam em massa em Anfield

Os torcedores do Liverpool se manifestaram de forma muito clara sobre a política do clube. Os torcedores fanáticos, também conhecidos como “The Kop”, decidiram não hastear faixas no sábado à noite para o confronto contra o Fulham.

Enquanto a torcida fanática do Liverpool costuma demonstrar seu apoio com muitas bandeiras e faixas, isso não aconteceu na noite de sábado.





O motivo é o aumento dos preços dos ingressos em Anfield. Os torcedores consideram ridículo que os ingressos do Liverpool tenham ficado mais caros.

No final do primeiro tempo, os torcedores também exibiram uma faixa com a mesma mensagem: “Não ao aumento do preço dos ingressos”, dizia a faixa.

Aliás, o Liverpool não foi muito afetado pela ausência de faixas. A equipe de Arne Slot já estava ganhando por 2 a 0 no intervalo. Os gols foram marcados por Rio e Mohamed Salah.