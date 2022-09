Os times e títulos de Rogério Ceni como treinador

Ídolo eterno como goleiro do São Paulo, Ceni busca títulos agora como técnico

Um dos maiores ídolos da história do São Paulo pelos títulos, defesaças e gols que marcaram suas décadas sob as traves do Morumbi, Rogério Ceni optou pela carreira na área técnica depois de ter pendurado as luvas em 2015.

Quis o destino que, dentre as idas e vindas que o futebol apresenta, Ceni seja atualmente técnico de um São Paulo que disputa as semifinais da Copa Sul-Americana de 2022.

Já com passagens acumuladas por gigantes do nosso futebol, Rogério Ceni pôde comemorar feitos importantes e títulos de grande relevância nesta curta carreira como treinador. Confira, abaixo, um rápido resumo dos trabalhos de Ceni como técnico de futebol.

São Paulo (2021 e 2022)

Rubens Chiri/São Paulo FC

Rogério Ceni voltou ao Morumbi, pela segunda vez como treinador, no final de 2021 para substituir a vaga deixada por Hernán Crespo. Naquele momento, a missão era afastar o Tricolor das proximidades da zona de rebaixamento e o objetivo foi alcançado.

Agora em 2022, Ceni começou a temporada sonhando com a possibilidade de títulos importantes. No Paulistão foi derrotado pelo Palmeiras, com o São Paulo sofrendo um 4 a 0 histórico que reverteu a boa vantagem que os tricolores haviam construído na ida.

No Brasileirão a campanha tem sido irregular, enquanto nos mata-matas o Tricolor chegou nas semifinais de Copa do Brasil e Sul-Americana.

São Paulo 2021: 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas.

São Paulo 2022: 60 jogos, 28 vitórias, 17 empates, 15 derrotas.

Flamengo (2021-2021)

Getty Images

Anunciado como técnico do Flamengo no decorrer da temporada 2021, Ceni nunca chegou a convencer completamente os torcedores rubro-negros. Ainda assim, foi campeão brasileiro em 2020 e carioca em 2021.

Foi demitido em 2021, na madrugada de um mês de julho, na esteira de resultados aquém do esperado e de desgastes internos com profissionais do clube.

Rogério Ceni no Flamengo: 45 jogos, 23 vitórias, 11 empates, 11 derrotas.

Fortaleza (2019-2020)

Depois de uma passagem rápida e decepcionante pelo Cruzeiro, em 2019, Rogério Ceni retornou no mesmo ano para o seu primeiro porto seguro como treinador. A sua segunda passagem pelo Fortaleza terminou com título cearense em 2020.

Cruzeiro (2019)

Em meio ao caos e trocas de treinadores que compuseram o roteiro de um Cruzeiro que terminaria rebaixado do Brasileirão em 2019, Rogério Ceni chegou a ser chamado para tentar melhorar o destino da Raposa. Não conseguiu. A passagem ainda ficou marcada por polêmicas com alguns jogadores da equipe mineira.

Ceni no Cruzeiro: 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas.

Fortaleza (2018-2019)

Em sua primeira passagem pelo Leão do Pici, Ceni levou o Fortaleza ao título da Série B com o consequente acesso à Série A em 2018. Em 2019, levantou a taça estadual e da Copa do Nordeste.

São Paulo (2017)

saopaulofc.net

Poucos anos após se aposentar como ídolo do São Paulo, Ceni começou a carreira profissional como treinador também no Morumbi. No total, treinou o time por 35 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas.