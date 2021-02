Os times e títulos de Roger Machado como técnico

Veja tudo sobre a carreira do treinador apalavrado com o Fluminense

Já apalavrado com o Fluminense para a próxima temporada, Roger Machado está sem clube desde que foi demitido do Bahia, em setembro de 2020.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Gaúcho de Porto Alegre, Roger encerrou a carreira de jogador pelo Fluminense em 2008 e ficou marcado na história do clube ao marcar o gol do título da Copa do Brasil de 2007.

Atualmente, é considerado um dos treinadores mais promissores do futebol brasileiro. Conhecido pelo bom relacionamento com os jogadores e por ser um estudioso na parte tática, os últimos três trabalhos não foram marcados por atuações primorosas.

Confira em detalhes a carreira de Roger Machado

Mais artigos abaixo

Quais os números de Roger Machado como técnico?

Em 219 jogos comandados na carreira, Roger Machado soma 97 vitórias, 66 empates e 56 derrotas. Um aproveitamento de 54,3%.

CLUBE PERÍODO COMO TREINADOR JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS Bahia 2019-2020 61 25 19 17 Palmeiras 2018 21 11 6 4 Atlético-MG 2017 22 9 6 7 Grêmio 2015-2016 67 32 16 19 Novo Hamburgo 2015 32 12 15 5 Juventude 2014 16 8 4 4

Por quais clubes Roger Machado já passou como técnico?

Como treinador, Roger Machado começou como auxiliar técnico no Grêmio e comandou Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG e Palmeiras antes de chegar ao Bahia.

Quais títulos Roger Machado já conquistou como técnico?

Além do bicampeonato estadual com o Bahia, o outro título da carreira de Roger foi o Campeonato Mineiro de 2017, com o Atlético-MG.



Galo foi campeão mneiro em 2017 / Foto: Divulgação Atlético-MG

A história de Roger Machado no Fluminense

Roger Machado tem história no Fluminense. O treinador encerrou a carreira como jogador pelo clube carioca em 2008. Entretanto, seu nome está marcado pelo gol do título da Copa do Brasil, em 2007. Foram 123 jogos e 10 gols marcados entre 2006 e 2008. A identificação com o tricolor, aliado à possibilidade de trabalho com os jovens, algo imprescindível no Tricolor, pesaram a favor do treinador.