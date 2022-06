Os times e títulos de Juan Pablo Vojvoda como treinador

Treinador possui jovem carreira no cargo e soma títulos pelo Fortaleza; veja passagens como comandante

O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, de 47 anos, se mantém como treinador do Fortaleza desde maio de 2021, cravando uma das grandes temporadas do Tricolor no último Brasileirão, quando ajudou a equipe a terminar o torneio na quarta posição.

Em 2022, a situação é bem diferente: o Fortaleza está na lanterna do campeonato, e até o final da 12ª rodada, conquistou apenas uma vitória, além de quatro empates e sete derrotas. Apesar de viver momento recheado de críticas, Vojvoda ainda é apoiado por parte dos torcedores que não o culpam pela má fase da equipe.

O argentino fez ótima aparição pelo Fortaleza em 2021, mas carrega também bagagem por outros reconhecidos clubes sul-americanos. Veja as passagens de Vojvoda antes e durante a estadia no Tricolor e seus títulos conquistados na carreira.

Fortaleza (2021 e 2022)

O dia 12 de maio de 2021 marca a estreia do técnico argentino no Fortaleza, quando a equipe goleou o Crato por 6 a 1 no Campeonato Cearense. Não só começou sua passagem pela equipe vencendo, como também foi campeão do torneio sobre o rival Ceará.

No ano seguinte, em 2022, conquistou o tetracampeonato cearense e a Copa do Nordeste. Porém, aparece no Campeonato Brasileiro com má fase e tenta sair da última colocação da tabela do torneio, após ter ficado em quarto lugar na temporada de 2021.

Unión La Calera (2020 e 2021)

Antes de sua saída do Chile para a viagem ao Brasil, Vojvoda fez uma passagem longa pelo Unión La Calera, por onde acabou não conquistando títulos mas conseguiu bons números, que impressionaram à diretoria do Fortaleza. Ao todo, foram 18 vitórias, 12 empates e dez derrotas.

Huracán (2019)

No final de 2019, Vojvoda realizou uma curta passagem pela equipe argentina, onde acabou atraindo os olhos chilenos do Unión La Calera. No entanto, os números acabaram mostrando pouco do potencial do treinador, que acabou chegando a apenas uma vitória em sete confrontos, além de três empates e três derrotas.

Talleres (2018 e 2019)

Com 36 jogos disputados, Vojvoda conseguiu 14 vitórias, nove empates e 13 derrotas. Já na reta final de seu trabalho pela equipe, inclusive, acabou eliminando o São Paulo da Copa Libertadores, mas acabou caindo em seguida para o Palestino, do Chile.

Defensa y Justicia (2017 e 2018)

Em 24 partidas disputadas comandando a equipe argentina, Vojvoda impressionou ao Talleres quando venceu 14 vezes, empatou em três oportunidades e acabou derrota em sete pelo Defensa y Justicia. Pelos clubes argentinos nos quais passou, essa talvez tenha sido uma de suas melhores passagens.

Newell's Old Boys (2016)

Seu início como treinador data de apenas seis anos atrás, quando tinha 41 anos. O técnico argentino começou a comandar o Newell's e realizou poucas partidas pela equipe, somando um empate e duas derrotas.