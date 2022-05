Os rebaixados da Premier League

Enquanto Liverpool e Manchester City fazem uma emocionante briga pelo título no topo da tabela da Premier League, outras equipes estão em um foco completamente diferente. Norwich e Watford já estão rebaixados para a Championship de 2022/23, e a terceira posição de queda segue em aberto, com diversas equipes brigando contra ela.

Muitos torcedores estão focados na briga pelo título do Campeonato Espanhol e na briga pelas vagas em competições europeias. No entanto, a disputa contra o rebaixamento não deixa de estar emocionante.

Das 20 equipes da Premier League, três terminam o ano rebaixadas para a Championship, segunda divisão do futebol inglês. Nesta reta final da disputa, dois times já confirmaram suas quedas: Norwich e Watford, enquanto outras seguem brigando ponto a ponto contra a degola.

A briga, neste momento, está mais focada em Everton (32 pontos, 18º colocado, com 33 jogos disputados), Leeds (34 pontos, 17º colocado, com 34 jogos disputados) e Burnley (34 pontos, 16º colocado, com 35 jogos disputados). Outras equipes, como o Southampton, porém, seguem com chances de cair, principalmente por conta do número de jogos do Everton, que está bastante atrasado em relação aos adversários.

O Norwich foi o primeiro rebaixado, ainda na 35ª rodada do Campeonato Inglês. Lanterninha da competição, os Canários tem apenas cinco vitórias em 34 jogos já disputados, além de seis empates e impressionantes 22 derrotas. A queda do Watford veio em seguida, sendo confirmada neste sábado (7), na 36ª rodada. A equipe tem apenas 22 pontos, conquistados em seis vitórias, quatro empates e 25 derrotas - nesta reta final, aliás, são seis jogos seguidos com derrota.

A terceira posição do rebaixamento, porém, ainda está em aberto e em uma briga embolada. Neste momento, o Everton é o 18º colocado com 32 pontos, atrasados em relação aos outros times, os Toffees ainda tem mais 15 pontos em disputa, e podem se livrar.

Um pouco acima está o Leeds, com apenas um ponto de vantagem, e mesma quantidade que o Burnley, 16º na tabela. As duas equipes, ambas com 34 jogos disputados, são as que mais têm chances de cair. No entanto, o Southampton, com 40 pontos e 36 jogos disputados, também segue com chances matemáticas de queda.

Com dois times da parte de cima da tabela, que seguem brigando por vagas em competições europeias (Arsenal e Chelsea), a sequência do Leeds, é que, na teoria, deve ser a mais difícil, enquanto o Burnley também enfrenta o Tottenham, e o Southampton tem o Liverpool em sua sequência. Já o Everton, mesmo que encare o Arsenal em um de seis jogos restantes, tem mais partidas a cumprir, ou seja, mais chances de pontuar na briga contra o seu primeiro rebaixamento

Próximos jogos do Everton:

Leicester x Everton -8 de maio

Watford x Everton - 11 de maio

Everton x Brentford - 15 de maio

Everton x Crystal Palace - 19 de maio

Arsenal x Everton - 22 de maio

Próximos jogos do Leeds:

Arsenal x Leeds - 8 de maio

Leeds x Chelsea - 11 de maio

Leeds x Brighton - 15 de maio

Brentford x Leeds - 22 de maio

Próximos jogos do Burnley:

Tottenham x Burnley - 15 de maio

Aston Villa x Burnley - 19 de maio

Burnley x Newcastle - 22 de maio

Próximos jogos do Southampton: