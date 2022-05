Os possíveis clubes para Marcelo, que vai deixar o Real Madrid

Lateral não terá contrato renovado e fica livre no mercado; jogar a Champions é prioridade sobre volta ao Brasil

A história de Marcelo no Real Madrid está chegando ao final. O lateral não deve ter o seu contrato renovado e até se despediu do clube merengue após conquistar a 14ª Champions League ao vencer o Liverpool por 1 a 0, em Paris, no último sábado (28).

"Não vou ficar mais no Real Madrid, terminei um ciclo gigante com muita alegria. Muito feliz, não tinha melhor maneira de fechar o ciclo no maior clube do mundo, ganhando Champions, 25 títulos. Minha história está feita no Real, minha família está orgulhosa de mim. E não tem tristeza nenhuma, estou muito feliz", disse o jogador logo após a partida.

Aos 34 anos de idade, Marcelo, que não vinha sendo titular no Real Madrid, deixou claro que pensa em seguir na Europa, conforme antecipou a GOAL. Inicialmente, a ideia era até tentar uma renovação com os merengues, o que ao que parece, não foi possível.

Ainda conforme trouxe a GOAL, sendo um dos salários mais altos do elenco e pouco aproveitado na última temporada, o caminho mais provável era mesmo a saída, que deve se concretizar em breve, já que o contrato do lateral termina no dia 30 de junho.

Sem o Real Madrid, no entanto, Marcelo ressaltou o desejo de seguir disputando a Champions League.

"Próximo passo? Não sei. Preciso de dez ou 15 dias de férias, não quero nem saber de telefone. Resolvo [o futuro] depois. Onde quero jogar? Não sei. Quero jogar mais uma Champions ainda, acho que dá para jogar mais uma".

Recentemente, rumores deram conta de um possível interesse da Juventus e da Inter de Milão no futebol do lateral. Os dois clubes garantiram classificação para a Champions League 2022/2023. Marcelo, inclusive, já teve seu nome ligado à Juventus logo quando Cristiano Ronaldo se transferiu para o clube italiano.

Na ocasião, CR7 teria indicado à Juventus a contratação do lateral, com quem fez grande parceria nos tempos de Real Madrid. Marcelo, no entanto, optou por seguir no clube que defende desde 2007 e conquistou ao todo 25 títulos.

O desejo de Marcelo frustra momentaneamente os planos do Botafogo e do Fluminense. O primeiro, time de infância do atleta e de seu avô, tinha o desejo de apresentar um projeto com o intuito de repatriar o jogador. Já o Fluminense, clube o que revelou, vivia a mesma expectativa.