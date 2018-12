Os obstáculos que Abel Braga terá que superar no Flamengo

Treinador chega sob grande pressão de parte da torcida que não aprovou a contratação e vê a Libertadores como obsessão

O ano ainda não terminou, mas o Flamengo já enfrenta uma cerca pressão pois ainda não anunciou reforços para a temporada 2019. No entanto, a maior crítica de parte da torcida no momento foi por conta da chegada de Abel Braga, treinador que comandará o Rubro-Negro a partir de janeiro.

Esse já se torna o primeiro obstáculo do treinador no comando da equipe. Ele assinou um contrato de 1 ano sem multa de ambas as partes, o que mostra que o comandante está disposto a comprar para os críticas que pode e fará um bom trabalho.

Além disso, Abel vai precisar recuperar alguns atletas, como no caso de Willian Arão. O volante, que chegou em 2016 e empolgou a torcida, teve grande queda de rendimento e se tornou um dos perseguidos. Mas o treinador aprovou a sua permanência e vai contar com ele em 2016.

Abel vai precisar recuperar Arão, e fazer com que ele tenha a mesma regularidade da primeira temporada no clube. Diego, que deve renovar por 18 meses, é outro nome importante da equipe que precisa ser recuperado. Desde que se lesionou, no ano passado, não voltou a ter as grandes atuações dos primeiros meses no clube e estava até cotado para sair.



(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

Outro nome que deve seguir no elenco e vai precisar da atenção é Diego Alves, o goleiro que teve problemas internos após perder a vaga de títular para César, pode ser peça importante se voltar ao espírito de união do grupo e aceitar brigar pela posição com o companheiro.

Se recuperar atletas será uma das missões de Abel, superar a obsessão pela Libertadores é outra. Em um grupo considerado mais tranquilo, o maior adversário da equipe será a própria ansiedade por uma boa campanha, além claro, da altitude que vai encarar com dois adversários.

Com a nova gestão, o elenco deve sofrer grandes mudanças. Vários jogadores já deixaram o grupo e outros devem chegar. Réver, por exemplo, que era o capitão da equipe, foi liberado e acertou com o Atlético-MG. Ou seja, Abel vai precisar reformular o elenco de forma gradativa, mas já sabendo que não contará com algumas lideranças.

Para completar, a forte ligação com o rival Fluminense também pode ser um obstáculo a ser enfrentado pelo treinador. Que recentemente, quando ainda dirigia o Tricolor, deu declarações polêmicas contra o atual clube. No entanto, esse deve ser dos menores problemas do comandante.