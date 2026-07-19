Os milhões da Federação não atraem o Al-Ahly egípcio

As últimas horas testemunharam desenvolvimentos emocionantes no mercado de transferências, depois que o Al-Ittihad se deparou com uma posição firme da diretoria do Al-Ahly egípcio, que se recusou a abrir mão de um de seus principais astros, apesar da generosa oferta financeira, fazendo com que a diretoria do clube saudita sofresse um duro golpe em seus esforços para reforçar o elenco antes do início da nova temporada.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” revelou que o clube Al-Ittihad iniciou negociações com o Al-Ahly para contratar o meio-campista Imam Ashour durante a atual janela de transferências de verão, apresentando uma oferta inicial no valor de 6 milhões de dólares ao clube, além de um salário anual para o jogador de até 4 milhões de dólares.

O jornal acrescentou que a diretoria do Al-Ahli rejeitou a oferta, insistindo em obter uma contrapartida financeira maior caso considere a venda do jogador, especialmente porque ele é considerado um dos pilares fundamentais da equipe; além disso, o clube o havia contratado em julho de 2023, vindo do clube dinamarquês Midtjylland, por cerca de 3 milhões de dólares.

O jornal destacou que Imam Ashour recebe atualmente um salário anual estimado em cerca de 315 mil dólares no Al-Ahli, o que torna a oferta financeira do Al-Ittihad extremamente atraente para o jogador; no entanto, a posição da diretoria do clube impediu a conclusão da negociação.

Nesse mesmo contexto, o jornal “Al-Riyadiah” esclareceu que o nome do meio-campista Marwan Attia também entrou no radar do Al-Ittihad, após o início das negociações relacionadas a Imam Ashour, quando o agente dos jogadores, responsável pela gestão dos dois casos, apresentou o nome de Marwan aos dirigentes do clube saudita para que analisassem a possibilidade de contratá-lo.

De acordo com a reportagem, o Al-Ahly recebeu uma oferta no valor de 3,5 milhões de dólares pela transferência de Marwan Attia, além de um salário anual para o jogador de 2,5 milhões de dólares, enquanto ele recebe no Al-Ahly cerca de 257 mil dólares por ano.

O jornal concluiu sua reportagem enfatizando que as chances de Marwan Attia deixar o Al-Ahli parecem extremamente limitadas durante a atual janela de transferências, já que a diretoria do clube está determinada a manter o jogador, apesar da oferta financeira recebida.