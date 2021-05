Os mercados de apostas da Sultanbet

A casa tem ótimos mercados de apostas, bônus de até R$ 1.000 e muito mais! Acesse e descubra

No mundo inteiro, as apostas esportivas vêm ganhando cada vez mais destaque. No Brasil, esse fenômeno é ainda mais forte, uma que faz poucos anos que a atividade foi legalizada por aqui. Com isso, muitos sites de apostas voltaram seus olhos para cá. Afinal, um país de proporções continentais representa um vasto mercado a ser explorado. Uma das principais operadoras que passou a atuar em solo brasileiro é a Sultanbet, que vem oferecendo um ótimo serviço e se tornando uma opção muito atrativa. Mas você já está por dentro das virtudes da casa? Quer saber mais sobre os mercados de apostas na Sultanbet? E sobre os bônus?

Ficou interessado? Conheça mais sobre este bookmaker a seguir.

Os mercados de apostas na Sultanbet são bons?

Sim, são! A casa disponibiliza uma grande variedade de modalidades esportivas. O destaque fica por conta do futebol, que chega a ter mais de 100 mercados abertos, dependendo da partida. Quanto às competições, você encontrará todas as principais ligas, mas não ficará limitado a elas. A Sultanbet também abre mercados em campeonatos menores, como os estaduais de centros pouco tradicionais do futebol brasileiro. E isso não é tudo: os esportes mais buscados também estão lá esperando por você. Como, por exemplo, tênis, basquete – representado principalmente pela NBA -, além de ciclismo, futsal, sinuca e muitos OUTROS. Até nos esportes eletrônicos, o eSports, você pode apostar.

Para melhorar, o site conta com os mercados mais requisitados, como handicaps europeu e asiático, under/over e jogo abaixo de 2.5 (total de gols), cartões, etc. Ainda nesse tema, uma preocupação muito comum dos apostadores é em relação às odds oferecidas. Na Sultanbet, porém, não tem por que esquentar a cabeça com isso: as cotações são compatíveis à média do mercado.

O que mais preciso saber sobre a Sultanbet?

É muito importante estar por dentro dos mercados e das odds para escolher sua casa de apostas. Mas também é necessário analisar alguns outros pontos, como, por exemplo:

confiabilidade

suporte

site e navegação

métodos de saque e depósito

bônus de boas-vindas

Abaixo, discutimos um pouco mais sobre cada um.

Confiabilidade

Desde que foi inaugurada, a Sultanbet nunca foi alvo de reclamações relevantes ou gerou problemas para seus clientes. A operadora é regulada pela Curaçao eGaming, uma das comissões de jogos mais conhecidas do mundo. Então, sim: podemos concluir que é segura e confiável.

Suporte

O suporte da Sultanbet é bastante satisfatório. Em caso de dúvidas ou problemas, a resposta ou a solução provavelmente poderá ser encontrada no FAQ do site. Mas também é possível entrar em contato com um atendente, se necessário. É possível entrar em contato por e-mail, através de um formulário no site e pelo chat, que fica disponível 24h por dia e 7 dias por semana. Apesar de os funcionários não serem, necessariamente, fluentes em português, o atendimento feito através de uma ferramenta de tradução que auxilia bastante na compreensão e resolução de problemas.

Site e navegação

As páginas da Sultanbet são bem construídas e a navegação é bastante intuitiva. Um iniciante não deve ter maiores dificuldades para utilizar o site. Para quem já é familiarizado com apostas online, então, a dificuldade será mínima, afinal, o layout segue aquele padrão adotado pela maioria das casas.

Métodos de saque e depósito

A Sultanbet oferece formas de saque e depósito capazes de agradar aos mais variados públicos. Além do boleto bancário, método preferido dos brasileiros, você pode optar por:

transferência bancária;

carteiras virtuais;

criptomoedas;

outros.

Bônus de boas-vindas

A Sultanbet oferece um bônus (CLIQUE AQUI) bastante atrativo para os novos clientes: 100% até o limite de R$ 400 de depósito. O rollover não é dos mais fáceis, mas também não chega a ser completo: 8x o valor do bônus em cotações 1.80 ou superiores dentro de 30 dias. Porém, nem todos mercados contam para o rollover e, por isso, é fundamental conferir com atenção os Termos & Condições. Se você tiver interesse em fazer depósitos superiores ao limite de R$ 400, há uma boa promoção para aproveitar. O bônus VIP para depósitos em esportes tem limite de R$ 1000, com as mesmas condições de cumprimento do rollover. Estes bons valores estejam relacionados ao fato da Sultanbet ser uma casa jovem e ainda prospectar clientes. Por isso, quanto antes você se cadastrar, mais chances de conseguir aproveitar.

Conclusão

Apesar do pouco tempo de serviço, a Sultanbet já é uma casa muito boa não apenas nos mercados de apostas, como em quase tudo. E, com o tempo, a tendência é que se torne ainda melhor. Por isso, crie sua conta (clique aqui) e aproveite estas oportunidades que não se encontra em operadoras mais tradicionais. Boas apostas!