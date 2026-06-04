Os melhores aplicativos para assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 no celular

Falta exatamente uma semana para a Copa do Mundo da FIFA 2026 tomar conta da América do Norte, com um elenco ampliado para 48 seleções e 104 partidas ao vivo, de 11 de junho a 19 de julho de 2026. Como o torneio será co-sediado pelos Estados Unidos, Canadá e México, dezenas de jogos de destaque terão início durante o horário normal de trabalho.

Se você planeja assistir às partidas entre reuniões, durante o intervalo do almoço ou no trajeto de volta para casa à noite, ter uma configuração móvel perfeita no seu dispositivo iOS ou Android é absolutamente essencial.

O GOAL apresenta os melhores aplicativos móveis para assistir à ação ao vivo, capturar os melhores momentos e gerenciar suas chaves do torneio em qualquer lugar.









Os Pesos Pesados: Melhores Aplicativos Móveis para Transmissão ao Vivo

1. Fubo : o serviço completo definitivo

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Cobertura completa em inglês e espanhol, sem concessões.

Por que é um vencedor: O Fubo reúne todas as quatro emissoras essenciais dos torneios dos EUA ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) sob um único teto digital. Seu aplicativo móvel é excepcionalmente bem acabado e otimizado para transmissão de esportes com alta taxa de quadros. Mais importante ainda, o Fubo inclui um DVR na nuvem ilimitado no seu plano. Se uma partida crucial começar enquanto você estiver longe da tela, você pode tocar em “Gravar” diretamente do seu celular e assistir à reprodução completa sem spoilers no caminho de volta para casa.

2. Sling TV : A melhor opção econômica para quem quer cortar a TV a cabo

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Preços acessíveis e flexibilidade exclusiva de curto prazo.

Por que é uma vencedora: a Sling TV continua sendo a rainha indiscutível do streaming de TV ao vivo personalizável e econômico. Para acompanhar a Copa do Mundo, os usuários podem assinar o Sling Blue (US$ 45,99–US$ 46/mês) para garantir instantaneamente o FS1 e as afiliadas locais da FOX nos principais mercados designados. Melhor ainda, se você não quiser pagar por um mês inteiro, a Sling lançou passes de curto prazo altamente flexíveis de 1 dia (US$ 4,99) , 3 dias (US$ 9,99) e 7 dias (US$ 14,99) . Eles são perfeitos para acompanhar jogos específicos da fase de grupos ou das eliminatórias sem compromissos de longo prazo.

3. FOX One e aplicativo FOX Sports: o hub direto em inglês

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Transmissões em inglês direto ao consumidor e sobreposições de estatísticas modernas.

Por que é a vencedora: Como emissora oficial em inglês dos Estados Unidos, a FOX transmitirá todas as 104 partidas ao vivo. Seu novo aplicativo independente, o FOX One , funciona como um portal direto ao consumidor que permite assistir a cada minuto de jogo sem precisar fazer login com uma assinatura de TV a cabo tradicional. A interface móvel está perfeitamente otimizada para smartphones, oferecendo widgets de dados interativos, conteúdo de vídeo vertical e um teste gratuito de 3 dias para você acompanhar o intenso fim de semana de abertura.

4. DirecTV Stream : a potência premium sem TV a cabo

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Confiabilidade de streaming de ponta e armazenamento em nuvem ilimitado com backup de dados.

Por que é um vencedor: Se você quer a ampla cobertura e a estabilidade da TV padrão no seu celular sem equipamentos pesados ou contratos, o aplicativo DirecTV é uma potência premium. O plano básico Entertainment (US$ 89,99/mês) cobre totalmente as afiliadas locais da rede FOX e a FS1. A interface móvel da DirecTV se destaca pela velocidade ultrarrápida de troca de canais e por um DVR na nuvem ilimitado que mantém as gravações por até 9 meses, garantindo que sua biblioteca da Copa do Mundo permaneça totalmente acessível muito tempo depois da entrega do troféu final.

5. Peacock : O lar apaixonado dos espanhóis

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Comentários espanhóis cheios de energia e recursos inteligentes de visualização.

Por que é um vencedor: Para os fãs que desejam vivenciar o torneio com a paixão incomparável da transmissão em espanhol, o Peacock é o padrão de excelência. Com transmissão completa dos canais Telemundo Deportes e Universo, o plano Peacock Premium (US$ 10,99/mês) oferece todos os jogos ao vivo. O aplicativo conta com uma brilhante ferramenta “Catch-Up Fast Forward” feita sob medida para usuários móveis; se você sintonizar um jogo atrasado, o aplicativo gera automaticamente um breve clipe de 5 minutos com todos os gols e cartões vermelhos anteriores antes de levá-lo diretamente para a transmissão ao vivo.

Os melhores aplicativos gratuitos e complementares

6. Aplicativo Oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026™

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: acompanhamento de dados em tempo real, ligas de fantasia e gerenciamento de ingressos.

Por que é um vencedor: Completamente reformulado para o ciclo de 2026, esta é a ferramenta definitiva para acompanhar sua configuração de streaming. Embora não transmita jogos de 90 minutos ao vivo, ele acompanha placares oficiais em tempo real, mapas de calor dos jogadores e programações localizadas do Fan Festival em todas as 16 cidades-sede. Ele também hospeda o Desafio Oficial da Chave da Copa do Mundo e serve como porta de acesso direta aos seus ingressos digitais para o estádio.

7. Tubi e YouTube: Destaques condensados gratuitos

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: quem quer economizar e assistir a conteúdo sob demanda.

Por que é uma ótima opção: O Tubi , serviço de streaming gratuito da FOX com anúncios, oferece uma seção dedicada à Copa do Mundo repleta de conteúdo de estúdio 24 horas por dia, 7 dias por semana, jogos históricos arquivados e reprises completas de jogos sob demanda. Além disso, o YouTube é um dos principais parceiros do torneio de 2026, o que significa que os canais oficiais das emissoras disponibilizarão resumos estendidos gratuitos de 10 minutos dos jogos poucos minutos após o apito final.

Comparação de aplicativos móveis da Copa do Mundo de 2026

Aplicativo Custo mensal Cobertura de jogos ao vivo Benefício exclusivo para celular Fubo (Pro/Ultra) US$ 73,99 – US$ 83,99 Todas as 104 partidas (inglês e espanhol) DVR na nuvem ilimitado e streaming em 10 telas Sling TV (Blue) A partir de $45,99 FOX e FS1 (mercados selecionados para FOX local) Oferece passes de curto prazo de 1, 3 e 7 dias FOX One US$ 5,99 – US$ 7,99 (estimado) Todas as 104 partidas (somente em inglês) 3 dias de teste gratuito, sobreposições de dados ao vivo DirecTV Stream A partir de US$ 89,99 FOX e FS1 (Telemundo/Universo via complemento) Streaming ilimitado fora de casa, DVR por 9 meses Peacock (Premium) US$ 10,99 Todas as 104 partidas (apenas em espanhol) Resumos interativos automatizados de 5 minutos Copa do Mundo da FIFA 2026 Gratuito Apenas resultados e estatísticas Portal oficial de ingressos e Planejador de Torcedores Tubi Gratuito Replays gratuitos / Partidas de abertura em 4K Central de torneios sob demanda 24 horas por dia, 7 dias por semana