Os maiores públicos do Brasileirão 2022

A média de público no começo do Campeonato Brasileiro 2022 tem sido um sucesso. Nas duas primeiras rodadas da competição, 389.541 mil torcedores pagaram ingressos, o que corresponde a uma média de 19.477 pagantes por jogo, a maior dos últimos 10 anos.

O Flamengo é o dono do maior público do Brasileirão Série A 2022 até agora. O público de Flamengo 0 x 0 Palmeiras, que foi de 69.997 torcedores presentes, se tornou o 10° maior público da história dos pontos corridos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A segunda colocação dessa edição de 2022 foi registrada na vitória por 3×1 do Flamengo diante do São Paulo.

Apesar de ainda ser muito precoce para cravar o “campeão das arquibancadas” neste ano, o Rubro-Negro lidera com folga neste quesito por enquanto. O clássico diante do Tricolor Paulista atraiu 54.686 pessoas para o estádio do Maracanã e resultou em uma renda de 2,2 milhões de reais, de acordo com a federação de futebol do Rio de Janeiro.

A lista segue com outras equipes, mas sequer alcança o “sarrafo” dos 40 mil torcedores abaixo dos primeiros lugares. O terceiro colocado é o Atlético-MG, atual vencedor do Brasileirão e embalado pelo título do Campeonato Mineiro em cima do Cruzeiro, que colocou 37.531 pessoas no Mineirão contra o Internacional na rodada de abertura.

Mais artigos abaixo

Pedro Souza/Atlético-MG

A quarta colocação é completada pelo Botafogo na derrota diante do Corinthians, quando 36.898 assistiram ao duelo no Estádio Nilton Santos. Assim como o Galo, esse feito também foi conseguido no final de semana que deu o pontapé inicial à competição nesta temporada.

No ano passado, o Atlético-MG liderou tanto na média (33.193) quanto nos dados de maiores públicos da primeira divisão. O jogo que mais teve torcedores presentes foi o clássico contra o América-MG na 30ª rodada, com 54.196 pagantes. Só o Cruzeiro, na Série B, superou esse número ao colocar 57.592 pessoas no Mineirão diante do Náutico na última rodada.