Carlito segue inabalável no todo, considerando todas as competições, mas no Brasileirão quem lidera o ranking é Gilberto

Gigante do Nordeste e de todo o país, o Bahia foi o primeiro campeão brasileiro – ao derrotar o Santos de Pelé na final da Taça Brasil de 1959 – e possui uma história recheada de ídolos e nomes marcantes. Eles estão no imaginário da torcida tricolor por causa dos gols marcados. Mas qual jogador do Bahêa fez mais gols com a camisa do clube?

Atacante do Bahia de 1946 até 1959, Carlito é o recordista absoluto da artilharia tricolor: foram 253 gols marcados pelo centroavante, o maior número dentre os maiores goleadores da história dos principais clubes nordestinos. Centroavante forte e raçudo, Carlito também era conhecido por ser um exímio cabeceador e ainda detém a marca de maior artilheiro do Tricolor nos clássicos contra o Vitória: foram 21 tentos em Ba-Vi’s.

Em relação ao Campeonato Brasileiro, os gols mais importantes do clube foram marcados pela trinca Vicente, Léo e Alencar nos 3 a 1 sobre o Santos na Taça Brasil de 1959.... e, claro, os dois tentos anotados por Bobô no duelo de ida contra o Internacional na final de 1988 – ano do bicampeonato nacional do Bahia. Mas se considerarmos toda a história do certame, quem está no topo é um atacante que, ano após ano, vai se mostrando ser referência do atual time: estamos falando de Gilberto.

Aos 32 anos, Gilberto superou os 35 gols anotados por Douglas (que liderava este ranking) e já soma 38 tentos em seu nome no Brasileirão - e 75 considerando todas as competições. E pode ficar tranquilo, torcedor tricolor, que tudo leva a crer que este número só irá aumentar se depender da forma do jogador nesta temporada 2021.

Os maiores artilheiros da história do Bahia

1º - Carlito: 253 gols

2º - Douglas: 211 gols

3º - Hamilton: 154 gols

4º - Uéslei: 140 gols

5º - Osni: 138 gols

6º - Marcelo Ramos: 128 gols

7º - Nonato: 125

8º - Vareta: 121

9º - Alencar: 116

10 - Biriba: 113

Os maiores artilheiros do Bahia no Brasileirão

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)