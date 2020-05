Os maiores artilheiros brasileiros na história da Serie A

Adriano Imperador, Kaká e mais: Goal mostra quem são os 25 jogadores brasileiros que mais fizeram gols no Campeonato Italiano

País com a ligação mais intensa com o futebol brasileiro, principalmente pela grande imigração de europeus para o Sul-Sudeste do entre os Séculos XIX e XX, a foi um dos primeiros lugares a serem desbravados por jogadores brasileiros. Mas quem mais fez gols na , o principal campeonato local?

A resposta, mesmo com os últimos quatro brasileiros melhores do mundo terem atuado no local, é Luis Vinicio. Ex-atacante revelado pelo no começo dos anos 50, ele atuou por quatro equipes, com destaque para a , e balançou a rede em 154 oportunidades.

Dono de carreira praticamente toda desenvolvida no Calcio, Vinicio nunca foi chamado para a seleção brasileira, mas também nunca se naturalizou italiano. É esse o motivo, aliás, que faz Altafini Mazzola, campeão do mundo pelo Brasil em 1958, não estar na liderança.

Ele tirou cidadania depois da Copa da e passou a ser convocado para defender a Azzurra. Disputou o Mundial de 1962 pela Itália e atuou por 18 anos na nação mediterrânea, onde até hoje ostenta a quarta posição entre os maiores goleadores do campeonato, com 216 gols marcados.

Abaixo de Vinicio está Sergio Clerici, outro que fez carreira na Itália, mas nunca foi chamado para a seleção local. A dupla, aliás, é a única que conseguiu ultrapassar a marca dos 100 gols entre os brasileiros que jogaram na Itália.

A partir da terceira posição, dividida por Kaká e Adriano, com 77 gols, aparecem os nomes mais famosos. A extensa lista tem também Careca, Ronaldo Fenômeno, Amoroso, Walter Casagrande e Evair.

Serie A italiana: os maiores goleadores brasileiros na história