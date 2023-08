Os detalhes da briga entre Gerson e Varela no treino do Flamengo

Meia acertou o companheiro com um soco no rosto após discussão durante o treino

Em meio as tentativas da diretoria do Flamengo para acalmar os ânimos no Ninho do Urubu com foco no duelo contra o Grêmio, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, o elenco rubro-negro protagonizou mais um episódio de agressão. Varela e Gerson brigaram e o lateral uruguaio levou um soco no rosto. A informação foi trazida inicialmente pelo "GE" e confirmada pela GOAL.

A confusão começou após uma chegada mais forte de Gerson em Varela. O lateral não gostou e reclamou da situação com outro companheiro. O meia escutou e retrucou o uruguaio. Em clima ruim, os jogadores foram retirados da atividade.

A situação seguiu tensa entre os dois, que continuaram batendo boca. Varela foi pra cima de Gerson e tentou acerta-lo, o meio-campista se esquivou e acertou o companheiro com um soco no rosto. A situação deixou os demais jogadores em choque, e inicialmente não tiveram reação.

Depois do ocorrido, no entanto, houve uma tentativa de mobilização entre os atletas lideradas pelos principais referências do elenco como Filipe Luís, Everton Ribeiro e Gabigol, os capitães da equipe.

O Flamengo soltou uma nota oficial e tratou o ocorrido como algo simples. Mas segundo apuração da GOAL, os jogaram desaprovavam a situação e o clima seguiu tenso. Varela, vale ressaltar, tem suspeita de fratura no nariz.

Segundo soube a GOAL, ambos os atletas serão multados, mas ainda não há uma decisão se vão participar do jogo diante do Grêmio, nesta quarta-feira (16), pela Copa do Brasil. Wesley, titular na lateral-direita, vale ressaltar, está suspenso e não entrará em campo.