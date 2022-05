Os craques que o "Big Six" da Premier League deveria contratar

Rice para o United, Dybala no Arsenal e outras das transferências que podem movimentar a janela

Mal a temporada 2021/22 da Premier League terminou, com o título do Manchester City na última rodada, e os clubes já se movimentam pensando em reforços para a próxima época da liga inglesa.

O Big Six, grupo formado por Arsenal, Chelsea, Liverpool, Mancherster City, Manchester United e Tottenham é, como de costume, o destino para os grandes destaques da última temporada, e para 22/23 a história não deve ser diferente.

Declan Rice para o Manchester United

Um dos craques da última temporada pelo West Ham, Rice desperta desejo de diversas equipes européias, mas é considerada uma questão de tempo até que o inglês junte-se aos Red Devils, que têm Erik Ten Hag, ex-Ajax, como seu novo comandante. Polivalente no campo defensivo e muito inteligente na armação, o jovem jogador é visto como nome de peso para o United.

Paulo Dybala para o Arsenal

Depois de se despedir da Juventus em uma temporada abaixo da média para os italianos, Dybala estaria pronto para se tornar o mais novo reforço dos Gunners na Premier League. Podendo atuar como um meia ofensivo ou mesmo um atacante, o argentino já provou que tem bola para liderar o campo ofensivo dos ingleses.

Ousmane Dembelé para o Tottenham

Contratado pelo Barcelona junto ao Dortmund como um dos grandes jovens talentos de sua época, Dembelé não emplacou no clube catalão como imaginado, mas segue como um alvo prioritário para gigantes europeus, como o Spurs, que enxerga no francês uma peça importante para o esquema de Conte, que conta com alas que atacam e também são capazes de ajudar na defesa.

Jules Koundé para o Chelsea

Em vias de perder Antonio Rudiger, seu principal zagueiro, para o Real Madrid, o Chelsea já se prepara para substituir o alemão. Jules Koundé, defensor francês do Sevilla, seria o alvo favorito, como uma peça que alia força, velocidade e boa técnica, além da pouca idade.

Aurelien Tchouameni para o Liverpool

Quando Wijnaldum deixou o Liverpool a caminho do PSG, a impressão foi que o holandês nunca foi devidamente substituído no elenco de Klopp. Sem muitas posições para melhorar, os Reds miram no jovem Tchouameni, do Monaco, que impressiona com seu vigor e capacidade defensiva.

N'golo Kante para o City

Pode ser difícil imaginar Kante vestindo um uniforme do City depois de tantos anos no Chelsea, mas a verdade é que com apenas um ano de contrato restando com os Blues, uma negociação com os Citzens não seria absurda. Com a saída de Fernandinho, que deve retornar ao Brasil, Guardiola busca um meia com orientação defensiva para preencher o espaço do brasileiro.