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Al-Ettifaq vs Al Ittihad
Traduzido por

Os cânticos são a prova: queixa oficial do Al-Ettifaq contra o Al-Ittihad

Al-Ettifaq x Al-Khaleej
Al-Ettifaq
Al-Khaleej
Campeonato Saudita
Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Arábia Saudita

Disputa comercial

O clube Al-Ettifaq apresentou uma queixa oficial à Autoridade Saudita de Propriedade Intelectual, contestando o registro da marca comercial "Etty ITTI" pelo Al-Ittihad.

Segundo o jornal saudita Arriyadiyah, a contestação do Al-Ettifaq baseou-se no fato de que o clube utiliza a denominação "Etty" há anos, e que o nome passou a estar associado à sua identidade junto à torcida. A diretoria fundamentou sua queixa com uma série de provas que documentam o uso da denominação nos cânticos da torcida da equipe, além de sua presença em produtos e materiais de mídia ligados ao clube ao longo dos últimos anos.

O Al-Ettifaq teme que o registro da marca comercial pelo Al-Ittihad afete futuramente seu direito de usar o nome "Etty", seja em seus produtos ou em suas atividades comerciais e de mídia, o que levou a diretoria a tomar uma medida oficial para reivindicar a preservação dos direitos do clube relacionados à denominação.

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As fontes esclareceram que a diretoria do Al-Ettifaq anexou à sua contestação um conjunto de documentos e materiais comprobatórios que remontam a anos anteriores, com o objetivo de provar a precedência do clube no uso do nome "Etty", bem como confirmar a associação da denominação ao clube e à sua torcida.

O Al-Ettifaq aguarda atualmente a decisão da Autoridade Saudita de Propriedade Intelectual sobre a contestação, após a análise dos documentos e provas apresentados pela diretoria do clube para sustentar sua posição.

O Al-Ittihad havia anunciado em julho passado o lançamento de sua marca comercial "Etty", como parte de uma estratégia que visa desenvolver a marca e reforçar sua presença, além de aproveitá-la na diversificação das fontes de receita e no apoio ao crescimento comercial e de investimentos do clube.

A queixa do Al-Ettifaq surge no âmbito da busca do clube por preservar seus direitos relacionados à denominação, à espera do que resultará dos procedimentos regulamentares perante a Autoridade Saudita de Propriedade Intelectual.

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