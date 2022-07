Os 30 nomes de times mais engraçados e curiosos do Cartola

Casimiro, Luva de Pedreiro, Messi vs CR7 e dezenas de boas sacadas dos cartoleiros

Cartola FC, fantasy do Brasileirão, é mania entre os fãs de futebol, e além do desafio e diversão de escalar a melhor equipe para cada rodada da competição, o game brilha com outro detalhe curioso – os nomes que os usuários escolhem para batizar as suas equipes.

Seja com brincadeiras que remetem a clubes famosos, palavras e bordões do mundo do futebol ou provocações a equipes rivais, é fácil dar boas gargalhadas vendo os nomes dos times espalhados pelas ligas do Cartola FC. A Goal separou uma lista com 30 dos nomes mais criativos, engraçados e bizarros. Confira:

Hertha Bebim Wellington Lima Ferr

CRISTIONEL MESSIALDO João Paulo

CaiNaReal Madrid Mattheus Henrique

Ankara Messi Davi Noah

Os Miliores do Mundo Evanio Santos Getty/GOAL

Real Matismo C.D Rogerio Assunção

S.C Bar100Lona Eder

Ozadia i Dibraria Jee

Inter de Meião Eduardo Vaz 100 Patrimônio E.C Jairo de Castro

MuitoForte FC Odilon TNT Sports/Divulgação

Werdansk E.C Ferrer

Shakthar DosLekss FC Ricky Penquis

Meia Boca Juniors Pedro

Red Boi Bragantino Lezão

Luv4 de Pedreiro FC Lucas Lopes Reprodução/Instagram

Atlético Certeiro Ana Maria Souza

Patético de Madri Renato Camargos

Ribaimovic Bell

HORRÍVER_PLATE_1977 Cleison

XV de Catorze Joe

70CorrerMengaoTePega Robson Faria Breves

Bahyer de Monique Monique Wilborn

Bayern de Favela Kauã Vinicius

Real Madruga SCR Wilian

Atlético Maneiro rsrs. Victor Carlos

Barcelusa1985 Robson Santos

Borussia Dói Tudo Jefferson Santana

Inter de Limão Molinoxx