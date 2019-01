Orlando City aproveita passagem do Flamengo nos EUA e deixa Diego ainda mais "balançado", diz comentarista

Meia tem contrato com o rubro-negro até 31 de julho; futuro segue indefinido

Diego segue com o seu futuro indefinido. Ainda negociando a renovação de contrato com o Flamengo, que termina no dia 31 de julho, o jogador está na mira do Orlando City, dos Estados Unidos, e apesar de participar da pré-temporada da equipe carioca nos Estados Unidos, o meia está balançado com a proposta recebida e ainda pode deixar o Brasil.

De acordo com o comentarista Paulo Lima, da Fox Sports, o jogador está disposto a assinar com o Orlando, enquanto o Flamengo exige uma compensação financeira para liberar o atleta.

“Lá nos Estados Unidos, onde o Flamengo está, ele foi sondado por uma pessoa ligado ao Orlando”, revelou o jornalista, que seguiu: “A oferta está acima ao que o Kaká ganhou, ele teria um time montado ao redor dele”, disse.

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

“Era tudo o que o Flamengo não queria ouvir, e tudo o que o Diego e o seu pai, e procurador, gostariam de escutar. O Diego está pronto para aceitar essa proposta, mas o Flamengo quer uma compensação financeira, o que é muito difícil”, completou.

Vale lembrar que o jogador quer um reajuste salarial para assinar um novo vínculo. No entanto, o Flamengo quer manter o salário do jogador.