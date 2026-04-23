Orkun Kökçü contribui com um belo cabeceio para a vitória do Besiktas na copa

O Besiktas garantiu na quinta-feira sua vaga nas semifinais da Copa da Turquia graças a uma vitória por 3 a 0 sobre o Alanyaspor. O ex-capitão do Feyenoord, Orkun Kökçü, marcou o gol da vitória a cinco minutos do fim. O Besiktas enfrentará o Konyaspor nas semifinais, time que, de forma surpreendente, derrotou o Fenerbahçe por 1 a 0 na prorrogação das quartas de final.
O Beşiktaş precisou de pouco mais de um quarto de hora para abrir o placar. Após um ataque muito fluido pelo meio de campo, a bola chegou a Michael Murillo, cujo cruzamento desviado por Oh Hyeon-gyu foi aproveitado por El Bilal Touré: 1 a 0.
O placar de 1 a 0 permaneceu no tabuleiro por muito tempo, permitindo que o Alanyaspor, décimo segundo colocado da Süper Lig, continuasse a alimentar esperanças de chegar à prorrogação.
No entanto, o empate nunca aconteceu e, aos 83 minutos, Oh decidiu definitivamente o jogo. O atacante sul-coreano aproveitou ao máximo um erro na construção de jogadas do Alanyaspor.
O terceiro gol foi possibilitado em parte pela Eredivisie. Milot Rashica (ex-Vitesse) fez um passe perfeito para Kökçü, que fechou a festa com uma cabeçada certeira: 3 a 0.