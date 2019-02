Organizada do São Paulo faz protesto na porta do CT, mas elenco está de folga

Convocado por uma torcida organizada do São Paulo, protesto reúne torcedores que pedem a renúncia do presidente Leco

O clima no São Paulo só piorou após a equipe perder o clássico contra o Corinthians, por 2 a 1, no último domingo (17) pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Em resposta as más atuações do elenco em campo, alguns torcedores são-paulinos se reuniram em frente ao centro de treinamento do clube, na Barra Funda, para protestarem contra o presidente Leco e o diretor de futebol Raí.



(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

Eliminado na Pré-libertadores para o Talleres, o São Paulo deu adeus aquele que seria o principal campeonato do clube na temporada. Feito que irritou os torcedores que pedem a renúncia de Leco do cargo junto a determinados jogadores como, Jucilei, Diego Souza e Reinaldo.

Marcado para o dia da apresentação do treinador Cuca, os torcedores pediram mais raça aos jogadores em campo, porém, o elenco recebeu o dia de folga e não estava no local. Em imagens feitas pelo repórter do LANCE!, Fellipe Lucena, é possível ver a aglomerações de torcedores em frente ao portão do CT.

Durante o protesto, uma simulação de futmesa foi feita para ironizar a brincadeira dos jogadores durante alguns treinos.