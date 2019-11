Opinião: Flamengo lidera a nova ordem do futebol brasileiro

Fla e Jorge Jesus são as locomotivas da mudança que já vinha se desenhando nos últimos anos: Futebol bonito, de resultado e que dá prazer em assistir

Por Bruno Guedes - @brguedes

Por anos, o futebol brasileiro foi referência técnica sobre seus rivais. Por um breve período entre o final dos anos 50 e a de 1974, também tática. Porém, desde então, viveu alguns lampejos e sentou sobre sua superioridade na formação de jogadores. Desde 2006 vive o inverso, a decadência total. Porém, neste momento, vê a virada que precisava para voltar a brilhar. E o lidera a nova ordem.

Jorge Jesus chegou ao com um cenário de equipes que se escoravam na muleta de "aprender a sofrer". Um eufemismo para jogar muito mal e ganhar de qualquer jeito. E muito preconceito quanto ao que vem de fora do "futebol pentacampeão". Após alguns meses de Jorge Sampaoli mostrando que era possível jogar bem, o português assumiu o protagonismo e virou referência. Mudou ideias, derrubou falsas certezas e principalmente provou o nosso atraso futebolístico.

Estamos em novembro e o Flamengo continua jogando um futebol vistoso, elogiadíssimo dentro e fora do país e ganhando. Ganhando, não. Atropelando. Jorge Jesus é o grande expoente da nova ordem do futebol brasileiro. Nos últimos anos tivemos ensaios da implosão do estilo arcaico e retranqueiro com Renato Gaúcho, Tiago Nunes e, até mesmo em alguns momentos, Fernando Diniz.

Porém foi com a chegada de Sampaoli e Jesus que a roda girou. O português resgatou não só apenas a auto estima rubro-negra, como o futebol que sempre foi marca do Brasil: ofensivo. O Flamengo joga um futebol brasileiro quando tem a posse da bola e um europeu sem ela. Um encontro de escolas que há anos foi rejeitado - por incapacidade - pelos superados técnicos tupiniquins.

Jesus desfez mitos e viu treinadores sendo demitidos após derrotas acachapantes para a sua equipe que joga bonito, tem resultado e não abre mão, nunca, da intensidade. Dois deles, Felipão e Carille, são os atuais campeões brasileiros. Fez repensar jornalistas e torcedores, mas também técnicos e dirigentes.

O que vem a seguir será a não mais admissão de retrancas e partidas sonolentas. Isso não é Brasil, mas apenas manutenção de emprego dos "professores" ultrapassados.

Os gols da vitória do Mengão e a vibração da Nação em mais uma vitória pelo @Brasileirao. #NoEmbaloDaNação pic.twitter.com/KcD0wUXJ1k — Flamengo (@Flamengo) November 4, 2019

A nova ordem chegou. Flamengo e Jorge Jesus são as locomotivas dessa mudança que já vinha se desenhando, ainda que timidamente, nos últimos anos. Futebol bonito, de resultado e que dá prazer em assistir. Como sempre foi no Brasil de outros tempos. Adapte-se ou morra.

Muitos ainda são adeptos do "tem que aprender a sofrer" para ganhar. Parece que estes estão mesmo sofrendo... bastante até. Principalmente contra o . E não vencendo.

Eles que lutem.