Opinião do árbitro... O Egito merecia um pênalti contra a Bélgica?

O site espanhol “Archivo Far”, especializado em análise de decisões arbitrais, esclareceu a polêmica em torno de uma das jogadas mais marcantes da partida entre Egito e Bélgica na Copa do Mundo de 2026, na qual os Faraós reclamaram um pênalti.

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, havia demonstrado sua indignação com as decisões do árbitro brasileiro Ramon Abate após o empate em 1 a 1 contra a Bélgica, afirmando que sua equipe foi privada de um pênalti claro após Ahmed Sayed “Zizo” ter sido agarrado dentro da área.

Hossam Hassan disse após a partida: “Tivemos um pênalti claro, e me surpreende que ele não tenha sido marcado e que o árbitro não tenha consultado o vídeo; se fosse para a Bélgica, o árbitro teria marcado.”

No entanto, a avaliação arbitral divulgada pelo site “Arquivo VAR” apresentou uma visão diferente da situação controversa, afirmando que a jogada contestada pelos jogadores da seleção egípcia ocorreu “na borda da área”, esclarecendo que não se qualificava para a marcação de pênalti por ter ocorrido fora da área.

O site atribuiu ao árbitro brasileiro Ramón Abate uma nota de 6,5 em 10, considerando que ele conduziu uma boa partida e esteve à altura do evento no confronto entre Bélgica e Egito.

O relatório indicou que o árbitro adotou um estilo clássico de arbitragem, intervindo no momento certo e deixando o jogo fluir sempre que possível, além de ter conseguido administrar corretamente a maioria das situações disciplinares durante a partida.

O site considerou que Abate cometeu alguns erros de julgamento limitados durante o primeiro tempo, mas os compensou no restante da partida, mantendo o controle total do andamento do jogo.

O relatório esclareceu que o erro mais notável do árbitro foi não ter mostrado um cartão amarelo claro a um dos jogadores da seleção egípcia após uma falta sobre Jérémy Doku, considerando que essa jogada foi a principal observação negativa em seu desempenho.

O “Archivo VAR” concluiu sua avaliação afirmando que o árbitro brasileiro conduziu a partida de forma sólida no geral, e que a jogada em que a seleção egípcia reclamou um pênalti foi alvo de protestos, mas, na visão do site, ocorreu fora da área, o que torna a decisão de não marcar o pênalti correta do ponto de vista arbitral.