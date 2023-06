Operário x Inter de Limeira ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), pela sexta rodada; veja como acompanhar na internet

Operário e Inter de Limeira se enfrentam na noite desta quarta-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Jacques da Luz, no Mato Grosso do Sul, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D de 2023. A partida será transmitada pela plataforma F.Sports TV, no streaming.

O duelo é valido pela sexta rodada do Grupo 7, os donos da casa somam quatro pontos e estão na sétima colocação, com quatro empates (Ferroviária, XV de Piracicaba, Patrocinense e Cascavél) e uma derrota (Maringá). Já o time de Limeira ocupa a quarta colocação do mesmo grupo, com seis pontos após uma vitória (Ferroviária), três empates (Patrocinense, Cascavél e Crac) e uma derrota (XV de Piracicaba).

Prováveis escalações

Operário: Samuel, Marlon, Jadson, Marcio, Lucas Hulk, Bruno, Kiko, Fernandinho, Johny, Juninho e Igor.

Inter de Limeira: Victor Golas, Muriel, Franklin, Diego Jussani, Fabiano, Cesar Morais, João Felipe, Buchecha, Carlos, Kaue e Juninho.

Desfalques

Operário

Sem desfalques confirmados.

Inter de Limeira

Sem desfalques confirmados.

Quando é?