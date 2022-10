Operário 2 x 3 Vasco: grande virada com gols de Alex Teixeira e permanência no G-4

Alex Teixeira saiu do banco de reservas para transformar um resultado que seria desastroso para o Cruz-maltino em três pontos inesquecíveis

Em busca de se manter forte na quarta posição da Série B, que garante a última vaga de volta à elite do Brasileirão, o Vasco da Gama arrancou uma vitória de virada daquelas que o torcedor não se esquece. Depois de estar perdendo por 2 a 1, fora de casa, para o Operário, Alex Teixeira marcou duas vezes nos minutos finais e ajudou o Cruz-maltino a somar pontos importantíssimos nesta reta final de campeonato.

Quando Javier Reina abriu o placar para o Operário, no início do primeiro tempo, a sina de resultados ruins do Vasco fora de casa pareceu seguir o seu roteiro comum em 2022. A etapa inicial terminou sem muita inspiração da equipe treinada por Jorginho, que voltou dos vestiários com mudanças que trouxeram a calma que estava faltando para transformar as oportunidades em gol.

Quem empatou as coisas no segundo tempo foi Bruno Tubarão, com belíssimo chute colocado após bate-rebate na área adversária. O problema é que, pouco depois, o Operário retomou a dianteira através de Paulo Victor. Os minutos que seguiram foram de apreensão para a torcida cruz-maltina, que viam praticamente toda a gordura de pontos acumulada em relação ao quinto colocado terminar. Eis que surge o herói da noite.

Principal contratação vascaína no decorrer da atual temporada, Alex Teixeira marcou duas vezes nos minutos finais e transformou a derrota de 2 a 1 em vitória por 3 a 2. Foram os primeiros gols do atacante com a camisa do clube que o revelou neste seu retorno.

A vitória leva o Vasco a 53 pontos, três de vantagem em relação ao Sport Recife, quinto colocado. O Operário segue na zona de rebaixamento para a Série C, em 18º, com 33 pontos.