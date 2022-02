Ônibus do Bahia é atingido por bomba: 'Danilo Fernandes esteve a um dedo de perder a visão'

Um episódio lamentável aconteceu na noite desta quinta-feira antes da partida entre Bahia e Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. O ônibus que transportava a delegação do time baiano foi atacado quando chegava na Fonte Nova. Uma bomba atingiu o veículo e quebrou algumas janelas. Outros artefatos também foram usados no ataque. Torcedores do Bahia são os suspeitos de terem cometido os atos de vandalismo.

Jogadores do Bahia ficaram feridos depois dos ataques. De acordo com o GE, atletas passaram mal diante da situação. O lateral-esquerdo Matheus Bahia sofreu cortes nos braços. O goleiro Danilo Fernandes, por sua vez, acabou atingido no rosto e foi levado para um hospital de Salvador.

"O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. Um carro que transitava ao lado do ônibus tricolor, na altura do último viaduto da Av. Bonocô, conduzido por uma mulher, também acabou atingido", disse o Bahia por meio de nota.



O técnico Guto Ferreira também falou sobre o enorme susto vivido na noite desta quinta-feira.

"Estilhaçaram os vidros, os estilhaços pagaram dois jogadores nossos, Danilo e Matheus Bahia. Matheus foi muito superficial. Danilo não foi nada de mais grave, mas esteve a um dedo de perder a visão. Cortou muito próximo do olho. Do tamanho da bomba, do estrondo da bomba, se uma das bombas entra no espaço que a outra provocou, com certeza causaria uma morte ali dentro. Ele está sendo atendido e medicado, mas já solicitamos a presença do terceiro goleiro para que a gente possa fazer o jogo", relatou o treinador do Bahia.

Mesmo diante do episódio, os jogadores do Bahia e a comissão técnica decidiram participar da partida desta quinta-feira.

"O grupo, através da sua dignidade e profissionalismo, vai entrar em campo para honrar as cores do Bahia", assegurou Guto Ferreira.



O jogo entre Bahia e Sampaio Corrêa é válido pela Copa do Nordeste. A partida da primeira rodada tinha sido adiada e ocorre na noite desta quinta.