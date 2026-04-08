Ônibus do Atlético de Madrid é novamente alvo de arremessos de objetos perto do Camp Nou; Simeone reage imediatamente

A preparação para o jogo entre FC Barcelona e Atlético de Madrid está agitada. Imagens do Carrusel Deportivo mostram, na noite de quarta-feira, que o ônibus dos visitantes de Madri foi alvo de vaias intensas ao chegar ao Spotify Camp Nou.

Segundo relatos, duas janelas do ônibus do Atlético foram quebradas, exatamente no lado onde o técnico Diego Simeone estava sentado. Isso não é bem visível nas imagens, embora se ouça o som de um estrondo forte, provavelmente de uma pedra que foi atirada.

No início de março, o ônibus do Atlético também já havia sido atacado com pedras por ultras enfurecidos do Barcelona. Isso aconteceu pouco antes da semifinal entre as duas potências na Copa del Rey.

O Atlético venceu a partida de ida da competição por 4 a 0. O Barcelona reagiu bem em casa, mas a vitória por 3 a 0 não foi suficiente para chegar à final da Copa del Rey.

Simeone reagiu rapidamente à situação na mídia espanhola após o incidente. “A sociedade continua a mesma. Não podemos mudar nada. Não é uma exceção. É o que geralmente acontece quando viemos a Barcelona”, lamentou o técnico do Atlético.

O Barcelona enfrenta o Atlético na quarta-feira à noite nas quartas de final da Liga dos Campeões, com a partida de volta em Madri na próxima terça-feira. Os catalães venceram por 1 a 2 a equipe de Simeone no último fim de semana pela LaLiga, com Robert Lewandowski como o herói da partida aos 87 minutos.