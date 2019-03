Onde vai passar Wolves x Man United, pela Copa da Inglaterra

As equipes se enfrentam pelas quartas de final do torneio inglês

O recebe o Wolverhampton neste sábado (16), pelas quartas de final da Copa da , no Molineux Stadium. A partida terá transmissão do DAZN - pelo YouTube e pelo Facebook do DAZN.

Veja informações da partida!

JOGO Wolverhampton x DATA Sábado, 16 de março LOCAL Molineux Stadium - Wolverhampton, ING HORÁRIO 16h55 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Matthew Lewis/Getty Images )

A partida terá transmissão no DAZN .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Os Red Devils vem se superando no torneio inglês e na Premier League, tendo passado pela última fase com uma vitória sobre o de 2 a 0, com gols de Herrera e Pogba.

Já o Wolverhampton bateu o , por 1 a 0. Na Premier League, o United ocupa a quinta posição, com 58 pontos, 14 a mais que os , que ocupam o sétimo lugar.

Wolverhampton

Provável escalação:

Manchester United

Provável escalação: