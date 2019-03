Onde vai passar Real Madrid x Barcelona, por La Liga?

Os donos da casa tentam se recuperar da derrota de 3 a 1 pela Copa do Rei e se aproximar da disputa do título em La Liga

O Real Madrid recebe o Barcelona nesse sábado (2), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 26ª rodada de La Liga. A partida terá transmissão da TV fechada. Aqui na Goal Brasil você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Os Merengues tentam se recuperar da derrota sofrida em casa contra os Blaugranas nessa semana pela Copa do Rei e querem se aproximar da liderança, que é ocupada pelos Blaugranas . Nove pontos separam o time catalão dos madrilenhos. O Barça chega para o jogo com moral e busca aumentar a vantagem construída ao longo da campanha atual no Campeonato Espanhol. São 57 pontos em 25 jogos.

Veja informações da partida!

JOGO Real Madrid x Barcelona DATA Sábado, 2 de março LOCAL Estádio Santiago Bernabéu - Madri, ESP HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: La Liga)

O jogo terá transmissão da ESPN Brasil , na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

O time dirigido por Santiago Solari tem três alterações em relação ao último jogo. Marcelo, Dani Ceballos e Gareth Bale entram nos lugares de Reguillón, Toni Kroos e Lucas Vázquez. Thibaut Courtois também volta ao gol Merengue no lugar de Keylor Navas, titular da equipe nas outras competições.

Provável escalação:

BARCELONA

Enquanto isso, a equipe treinada por Ernesto Valverde mexeu pouco na escalação. Arthur é a principal novidade no meio-campo catalão após se recuperar totalmente de problema físico.

Provável escalação: