Onde vai passar Real Madrid x Barcelona, pela Copa do Rei?

Empate no jogo de ida deixa o confronto da volta com clima de tensão para os dois lados

O Real Madrid recebe o Barcelona nessa quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela semifinal da Copa do Rei. A partida terá transmissão da TV fechada. Aqui na Goal Brasil você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Para o time Merengue, o empate sem gols é suficiente para garantir a classificação para a final da competição, uma vez que o gol marcado no Camp Nou é critério de desempate. Em caso de igualdade no marcador com mais de um gol, a vantagem passa a valer para os Blaugranas. O Real tenta voltar à final, fase que não alcança desde a temporadad 2013/14, quando encarou o Barça, que tenta alcançar sua sexta decisão consecutiva.

Veja informações da partida!

JOGO Real Madrid x Barcelona DATA Quarta-feira, 27 de fevereiro LOCAL Estádio Santiago Bernabéu - Madri, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: La Liga)

O jogo terá transmissão da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

O time dirigido por Santiago Solari tem quase todo o elenco disponível para o confronto. As exceções são de Marcos Llorente e Isco, que se recuperaram de problemas físicos mas são dúvidas. Apesar do gol marcado no fim de semana, Gareth Bale deve retornar ao banco de reservas e Lucas Vázquez pode assumir a vaga do galês.

Provável escalação:

BARCELONA

Enquanto isso, a equipe treinada por Ernesto Valverde terá o desfalque de jogadores considerados reservas mas que poderiam entrar em campo. Jasper Cillessen, Thomas Vermaelen e Rafinha estão no departamento médico. Arthur, considerado titular no elenco Blaugrana, é outra baixa no elenco. Apesar do retorno de Samuel Umtiti, Clément Lenglet é o provável titular.

Provável escalação: