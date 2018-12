Onde vai passar o jogo do Atlético-PR contra o Junior Barranquilla, pela Copa Sul-Americana?

A grande final do torneio será na casa do Furacão, nesta quarta-feira (12)

O Atlético-PR receberá o Junior Barranquilla pelo jogo de volta da final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (12), a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena da Baixada. A partida será transmitida na TV aberta, para o estado do Paraná, e também pela TV por assinatura. Aqui, na Goal Brasil, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

No confronto de ida na Colômbia, as equipes acabaram empatando em 1 a 1, dando vantagem para o Furacão poder decidir em casa.

Veja informações da partida!

JOGO Atlético-PR x Junior Barranquilla DATA Quarta-feira, 12 de dezembro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 21h45 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela Globo para o estado do Paraná, SporTV e Fox Sports na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também acompanha todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-PR

Tiago Nunes irá com a mesma equipe titular que entrou em campo na Colômbia, incluindo o atacante Pablo, que havia se machucado após marcar o gol na partida de ida na Colômbia.

Provável escalação do Furacão: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Lucho, Bruno Guimarães; Marcelo Cirino, Veiga e Nikão; Pablo.

JUNIOR BARRANQUILLA

O técnico Julio Comesaña irá com sua equipe principal buscar a vitória em Curitiba de seu primeiro título internacional, e terá o retorno do veterano Téo Gutiérrez, expulso na semifinal diante do Independiente Santa Fé.

Veja a provável escalação do Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jefferson Gómez, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Victor Cantillo, Luis Narvaez, James Sánchez, Jarlan Barrera; Teo Gutiérrez e Luis Díaz.