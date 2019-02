Onde vai passar Lyon x Barcelona, pela Champions League?

O jogo de ida das oitavas de final da principal competição de clubes da Europa reserva o sétimo encontro entre as equipes

O Lyon recebe o Barcelona nesta terça-feira (19), às 17h00 (Brasília), no Groupama Stadium, pela ida das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão na TV fechada e, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real por aqui .

Franceses e espanhóis se encaram pela sétima vez em competições oficiais. Os Blaugranas nunca perderam contra os Gones: foram quatro triunfos catalães e dois empates no histórico geral. Os dois últimos encontros entre as equipes na mesma fase do torneio ocorreu na temporada 2008/09. Na ocasião, o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1 e o segundo teve a vitória do Barça por 5 a 2, no que foi a campanha do terceiro título do time.

Veja informações da partida!

JOGO Lyon x Barcelona DATA Terça-feira, 19 de fevereiro LOCAL Groupama Stadium - Lyon, FRA HORÁRIO 17h00 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: La Liga)

A partida terá transmissão da Fox Premium na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LYON

Bruno Genésio terá o desfalque do principal jogador e referência no ataque em Nabil Fekir, que cumprirá suspensão e não poderá entrar em campo. No restante do elenco, algumas dúvidas permanecem na escalação. Tanguy Ndombélé, Jason Denayer e Marcelo preocupam por conta de questões médicas nas últimas semanas.

Provável escalação do Lyon:

BARCELONA

Os visitantes, comandados por Ernesto Valverde, terão o departamento médico como principal motivo das baixas para o jogo. Thomas Vermaelen, Rafinha, Cillessen e Arthur não estão disponíveis para atuar na França. Samuel Umtiti poderá começar do banco de reservas, assim como Philippe Coutinho.

Provável escalação do Barcelona: