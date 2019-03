Onde vai passar Huracán x Cruzeiro, pela Copa Libertadores?

O time mineiro se prepara para estrear na Fase de Grupos da Libertadores 2019

O Cruzeiro encara o Huracán nesta quinta-feira (07), às 19h (Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Libertadores 2019. A partida não será transmitida nos canais brasileiros, somente no Facebook Watch e página do Cruzeiro.

JOGO Huracán x Cruzeiro DATA Quinta-feira, 07 de março LOCAL Estádio Tomas Adolfo Duco - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

A partida não será transmitida nos canais de TV, somente no Facebook Watch e página do Cruzeiro.

HURACÁN

Provável escalação: Silva, Chimino, Salcedo, Mancinelli, Araujo, Auzqui, Rossi, Damonte, Roa, Lucas Gamba e Lucas Barrios.

CRUZEIRO

Mano Menezes fez mistério sobre a escalação do Cruzeiro, porém Dedé é desfalque confirmado para o duelo, devido a expulsão contra o Boca Junior, nas quartas de final, na edição anterior. O treinador tem como opções no elenco Murilo e Fabrício Bruno.

Provável escalação : Fábio; Edílson, Léo, Murilo e Egídio; Henrique, Lucas Romero, Robinho, Rodriguinho, Rafinha e Fred.