Onde vai passar Grêmio x Internacional, pelo Campeonato Gaúcho

Grenal acontece no domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena Grêmio

O recebe o neste domingo (17), a partir das 19h (de Brasília), na Arena, pela quarta rodada da . A partida terá transmissão pelo canal Premiere. Aqui na Goal você acompanha todos os lances da partida em tempo real!

Veja informações da partida!

JOGO Grêmio x Internacional DATA Domingo, 17 de março LOCAL Arena do Grêmio - Alegre HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: robertharding )

A partida terá transmissão no Premiere FC . Aqui na Goal Brasil você também acompanha o tempo real do jogo!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Grêmio

Após ser derrotado pelo por 1 a 0 em casa pela Libertadores, o Grêmio recebe o Internacional neste domingo (17), precisando de apenas um empate com o seu maior rival para garantir o primeiro lugar na fase classificatória do .

Enquanto o técnico Odair Hellmann mantém mistério sobre a sua equipe titular, Marinho, que saiu do jogo contra o Libertad alegando dores, e Michel, que se recuperou de um longo período afastado, ainda não estão confirmados para o confronto.

Provável escalação:

Internacional

Por outro lado, o Colarado atravessa uma boa fase na temporada. Venceu os últimos sete compromissos e chega com grande confiança para enfrentar o Grêmio na Arena. Caso o Inter vença, a definição do topo da tabela fica apenas para a última rodada.

Dourado, que no clássico do ano passado trocou farpas com Michel após o apito final, evitou criar nova confução na véspera do clássico.

"A gente sabe como é o clássico. É o maior clássico do país. Vamos nos empenhar em fazer um grande jogo", disse o jogador.

Provável escalação: