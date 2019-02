Onde vai passar Flamengo x Americano, pela Taça Rio?

O Flamengo recebe o Americano nesse domingo (24), às 17h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela primeira rodada da Taça Rio. A partida terá transmissão das TVs aberta e fechada. Aqui na Goal Brasil você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

A equipe Rubro-Negra tenta engrenar na competição após cair na semifinal da Taça Guanabara diante do Fluminense. O time de Campos dos Goytacazes estreia na segunda fase do Campeonato Carioca na esperança de fazer uma campanha melhor que a da primeira fase, quando venceram um jogo, empatou outro e perdeu os três restantes.

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x Americano DATA Domingo, 24 de fevereiro LOCAL Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo/Divulgação)

O jogo terá transmissão da Rede Globo , na TV aberta e do Premiere FC , na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

O time dirigido por Abel Braga pode ter algumas alterações para o jogo contra o Mosqueteiro. Éverton Ribeiro não entrará em campo após sentir dores no joelho e, por isso, Giorgian de Arrascaeta deve entrar em seu lugar. No resto da escalação, a equipe deve ir com força total. Depois da recuperação, Léo Duarte está disponível no banco de reservas.

Provável escalação: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Bruno Henrique, Diego e Arrascaeta; Gabigol.

AMERICANO

O time de Campos dos Goytacazes não tem alterações em relação ao jogo do meio de semana, quando foi eliminado na Copa do Brasil pelo Londrina. Gabriel pode retornar no lugar de Admilton após sofrer entorse no tornozelo. Sua situação dependerá da avaliação do departamento médico

Provável escalação: Luis Henrique, Murilo, Admilton, Espinho, Abuda; Sanderson, Vandinho, Marquinhos, Flamel; Ricardinho e Di Maria.