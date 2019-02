Onde vai passar Defensor Sporting x Atlético-MG, pela Copa Libertadores?

O jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores coloca outro uruguaio no caminho do Galo

O Defensor Sporting recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira (20), às 21h30 (Brasília), no Estádio Luis Franzini, pela ida da terceira fase classificatória da Copa Libertadores. A partida terá transmissão na TV fechada e, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real por aqui .

O Galo encara o segundo uruguaio no caminho para a fase de grupos da Libertadores. Na segunda fase classificatória, o time treinado por Levir Culpi avançou contra o Danubio. O Defensor, por sua vez, passou pelo Barcelona, do Equador por meio de uma decisão na justiça que deu o resultado do primeiro jogo favorável ao clube de Montevidéu após escalação de atleta irregular pelo clube de Guayaquil.

Veja informações da partida!

JOGO Defensor Sporting x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 20 de fevereiro LOCAL Estádio Luis Franzini - Montevidéu, URU HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Defensor Sporting)

A partida terá transmissão da Globo na TV aberta e da Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

DEFENSOR SPORTING

O time treinado por José Orosmán da Silva tenta surpreender o Galo com o time quase completo. O veterano meia Álvaro González não está disponível por conta de lesão muscular, assim como Diego Viera, que se recupera do rompimento de tendão no joelho e o goleiro Guillermo Reyes, ainda no departamento médico após passar por procedimento cirúrgico.

Provável escalação do Defensor Sporting: Rodríguez; Gómez, Correa, Carrera e Villoldo; Cristóbal, Napoli e Rabuñal; López, Navarro e Piquerez.

ATLÉTICO-MG

Os visitantes, comandados por Levir Culpi, terão o time principal completo para a partida. O goleiro Michael, o zagueiro Mancini e o volante Gustavo Blanco são os únicos desfalques da equipe, mas não fazem parte dos onze iniciais. Guga e José Welison podem ser as supresas na escalação.

Provável escalação do Atlético-MG: Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson e Elias; Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira