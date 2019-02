Onde vai passar Chelsea x Manchester United, pela FA Cup?

As equipes se enfrentam pela quinta rodada da Copa da Inglaterra, com transmissão exclusiva DAZN

Chelsea e Manchester United se enfrentarão pela quinta rodada da FA Cup, ou Copa da Inglaterra, nesta segunda-feira (18), a partir das 16h30 (de Brasília), com transmissão exclusiva do DAZN e em tempo real pela Goal Brasil .

Veja informações da partida!

JOGO Chelsea x Manchester United DATA Segunda-feira, 18 de fevereiro LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty)

O jogo faz parte de uma série de partidas que serão transmitidas pelo DAZN gratuitamente até março, quando a plataforma de streaming será lançada de vez no Brasil com direitos de transmissão de torneios como Série A, Ligue 1 e a Copa Sul-Americana. Até lá, os jogos de Juventus e PSG, com Cristiano Ronaldo e Neymar, serão transmitidas pelas redes sociais do DAZN, no Facebook e no YouTube , e também pela Goal Brasil , sempre AO VIVO e DE GRAÇA.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida é decisiva para os dois times, que vêm de derrotas importantes. O Manchester United foi derrotado em casa pelo PSG, na última terça, por 2 a 0, pelo jogo de ida das oitavas da Champions League.

Já o Chelsea até venceu o Malmo por 2 a 1 na Liga Europa no meio de semana, mas ainda se recupera do 6 a 0 que levou do Manchester City no domingo passado. A derrota implantou uma crise em Stamford Bridge e coloca em risco até o trabalho do técnico Sarri.

Competição mais antiga de todo o planeta, a FA Cup funciona em sistema eliminatório simples, ou seja, quem perder está fora. Se houver empate, as duas equipes farão um novo confronto, desta vez na casa dos Red Devils.

CHELSEA

Provável escalação:

MANCHESTER UNITED

Provável escalação: