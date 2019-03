Onde vai passar Borussia x Tottenham, pela Champions League?

O Dortmund terá a difícil missão de reverter o placar de 3 a 0 sofrido em Wembley para conseguir vaga nas quartas de final do torneio europeu

O Borussia Dortmund recebe o Tottenham pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, nesta terça-feira (5), no Signal Iduna Park. A partida terá início às 17h (de Brasília), com transmissão pelo Facebook do Esporte Interativo . Aqui na Goal Brasil você também acompanha todos os lances em tempo real!

No confronto de ida, a equipe dos Spurs saiu de Wembley com a grande vitória por 3 a 0. Agora, o Dortmund tem a difícil missão de reverter o placar em casa para conseguir avançar às quartas de final.

Veja informações da partida!

JOGO Borussia Dortmund x Tottenham DATA Terça-feira, 5 de março LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, ALE HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Zulhilmi Zainal)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BORUSSIA DORTMUND

A equipe do Dortmund não poderá contar com Marcel Schmelzer e Lukasz Piszczek, já que ambos estão tratando de lesões nos pés.

Provável escalação do Dortmund:





TOTTENHAM

Os Spurs terão Vertonghen de volta após se recuperar de uma lesão no quadril sofrida no confronto contra o Arsenal. Já Eric Dier será desfalque por conta de uma amigdalite, e Delle Ali por lesão no tendão.

Provável escalação do Spurs: